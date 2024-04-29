За защиту лагуны Мар-Менор выдали премию Голдманов

By Euronews

Испанка Тереза Висенте получила премию Голдманов в области охраны окружающей среды за защиту лагуны Мар-Менор.

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Испанский профессор философии права Тереза Висенте — одна из семи лауреатов премии Голдманов в области охраны окружающей среды. Она провела детство в городе Мурсия, купаясь в прозрачных водах Мар-Менор. Но за десятилетия лагуна с соленой водой пришла в упадок, что побудило 61-летнюю женщину бороться за ее защиту.

"Мар-Менор называют волшебной лагуной, и все мы на этом пути видели много волшебства. Эта премия Голдманов — часть этого волшебства", — говорит она.

Добыча полезных ископаемых, стройка и стоки привели к тому, что воды лагуны стали мутными, в 2019 году здесь случилась массовая гибель рыбы, что и вдохновило Терезу Висенте на активизм. По ее словам, получение награды символизирует работу человечества вместе с природой, а не против нее.

"Это признание означает, что речь идет не о местной или национальной победе, а о европейской и международной. Это крик, который присоединяется к крику Земли, что позволяет избежать того, что происходит сейчас — некоторые люди хотят заставить это движение замолчать", — продолжает Тереза Висенте.

Тереза Висенте помогла написать первый проект закона, который предоставляет юридическую защиту Мар-Менор. В 2022 году закон был принят.