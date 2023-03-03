"Мы должны прекратить войну с природой": исчезающие виды животных в Европе, которые нужно защищать

Сегодня отмечается Всемирный день дикой природы - дата празднования необычайного разнообразия планеты и подведения итогов, насколько хорошо мы справляемся с его защитой.
В этом году этот праздник особенный: 3 марта было выбрано потому, что это день рождения СИТЕС, Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, подписанной в 1973 году. Этот договор уже 50 лет помогает охранять тысячи растений и животных.
За это время произошло несколько замечательных историй успеха в области охраны природы, но некоторые виды мы все еще теряем. В прошлогоднем докладе WWF "Живая планета" говорится, что с 1970 года популяции диких животных в мире сократились в среднем на 69 процентов.
"Во Всемирный день дикой природы мы размышляем о нашей ответственности за защиту великолепного разнообразия жизни на нашей планете. И мы признаем нашу чудовищную неудачу", - говорит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Деятельность человека уничтожает некогда процветающие леса, джунгли, сельскохозяйственные угодья, океаны, реки, моря и озера. Из-за разрушения среды обитания, загрязнения ископаемым топливом и усугубляющегося климатического кризиса миллион видов находятся на грани вымирания. Мы должны прекратить войну с природой", - заявил Гутерриш_._
Хотя мы обычно представляем себе наиболее уязвимых животных - например, горных горилл, черных носорогов и африканских лесных слонов - на соседних континентах, в Европе тоже есть вымирающие виды.
Вот некоторые из ценных растений и животных, которые мы рискуем потерять.
Песец: в ЕС осталось всего около 450 особей
В ЕС песец считается видом находящимся под критической угрозой исчезновения. Белоснежные хищники обитают в Финляндии и Швеции, хотя более крупные популяции все еще остаются в России.
Первоначально песец был близок к вымиранию из-за охоты и отлова ради ценного меха, но теперь ему угрожает новая опасность - изменение климата, поскольку арктическая тундра, от которой он зависит, исчезает.
Китовая акула: вторая по величине акула в мире находится под угрозой исчезновения
К счастью для китовой акулы, красота не является обязательным условием того, чтобы быть достойным защиты. Ее огромная пасть делает ее устрашающим зрелищем для человека - но мы нанесли гораздо больший ущерб этому виду, который на протяжении веков был объектом промысла и уничтожался с помощью гарпунов и сетей.
Сейчас акула находится в списке Международного союза охраны природы, в который включены виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Китовые акулы в периоды миграции вынуждены остерегаться морских судов.
Европейский угорь: загадочная рыба, которая может ускользнуть от нас насовсем
Европейский угорь включен в список МСОП как находящийся под критической угрозой исчезновения (тут дела обстоят еще хуже, чем в ситуации с китовыми акулами).
Ему угрожает широкий спектр опасностей - от изменения климата до паразитизма и загрязнения окружающей среды. Популяция угря сократилась на 90% всего за несколько десятилетий.
Конский каштан под угрозой исчезновения
Конский каштан растет на территории большей части Европы. Но нашествие паразитов сделало этот вид уязвимым, что усугубляется нагрузкой от вырубки леса, лесных пожаров и туризма.
В докладе МСОП говорится, что более половины (58%) деревьев Европы находятся под угрозой исчезновения.
Журчалка: треть важных опылителей под угрозой исчезновения
Около трети (37%) всех видов журчалок в Европе находятся под угрозой исчезновения, предупредил в прошлом году МСОП.
Это сокращение вызывает особую озабоченность у ЕС, поскольку это насекомое является одним из важнейших опылителей.
Рысь: кошка, за которой охотятся браконьеры
Эта остроухий представитель семейства кошачьх, безусловно, является одним из самых харизматичных млекопитающих, которых мы рискуем потерять в Европе.
Иберийская и евразийская рыси - два из пяти видов крупных хищников, которые еще остались на континенте. Первой из них угрожает наибольшая опасность.
Специалисты по охране природы предупреждают, что популяция евразийской рыси во Франции может сократиться. А вот Швеция только что выдала охотникам лицензии на убийство 201 рыси.
Средиземноморский тюлень-монах: в дикой природе осталось менее 700 особей
Средиземноморский тюлень-монах - редкое явление в европейских водах, учитывая его вымирающий статус.
По состоянию на 2015 год, менее 700 представителей этого вида проживали в трех-четырех ареалах в Средиземном море, в частности в Эгейском море, а также вблизи Мадейры и в районе Кабо-Бланко в северо-восточной части Атлантического океана.
Считается, что это самый редкий в мире вид ластоногих.
Что делается для защиты исчезающих видов в Европе?
"Хорошая новость, - говорит Гутерриш, - заключается в том, что у нас есть инструменты, знания и решения для преодоления кризиса биоразнообразия".
Помимо СИТЕС есть Куньмин-Монреальская глобальная рамочная программа по биоразнообразию. Это соглашение было подписано почти 200 странами.
"Нам необходимо поставить голоса местных общин и коренных народов - самых эффективных в мире хранителей биоразнообразия - во главу угла", - говорит Гутерриш.
"Давайте сегодня и каждый день вносить свой вклад в сохранение природных сред обитания и построение процветающего будущего для всех живых существ", - призвал глава ООН.