"Мы должны прекратить войну с природой": исчезающие виды животных в Европе, которые нужно защищать

Сегодня отмечается Всемирный день дикой природы - дата празднования необычайного разнообразия планеты и подведения итогов, насколько хорошо мы справляемся с его защитой.

В этом году этот праздник особенный: 3 марта было выбрано потому, что это день рождения СИТЕС, Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, подписанной в 1973 году. Этот договор уже 50 лет помогает охранять тысячи растений и животных.

За это время произошло несколько замечательных историй успеха в области охраны природы, но некоторые виды мы все еще теряем. В прошлогоднем докладе WWF "Живая планета" говорится, что с 1970 года популяции диких животных в мире сократились в среднем на 69 процентов.

"Во Всемирный день дикой природы мы размышляем о нашей ответственности за защиту великолепного разнообразия жизни на нашей планете. И мы признаем нашу чудовищную неудачу", - говорит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Деятельность человека уничтожает некогда процветающие леса, джунгли, сельскохозяйственные угодья, океаны, реки, моря и озера. Из-за разрушения среды обитания, загрязнения ископаемым топливом и усугубляющегося климатического кризиса миллион видов находятся на грани вымирания. Мы должны прекратить войну с природой", - заявил Гутерриш_._

Хотя мы обычно представляем себе наиболее уязвимых животных - например, горных горилл, черных носорогов и африканских лесных слонов - на соседних континентах, в Европе тоже есть вымирающие виды.

Вот некоторые из ценных растений и животных, которые мы рискуем потерять.

Песец: в ЕС осталось всего около 450 особей

Песец AP Photo

В ЕС песец считается видом находящимся под критической угрозой исчезновения. Белоснежные хищники обитают в Финляндии и Швеции, хотя более крупные популяции все еще остаются в России.

Первоначально песец был близок к вымиранию из-за охоты и отлова ради ценного меха, но теперь ему угрожает новая опасность - изменение климата, поскольку арктическая тундра, от которой он зависит, исчезает.

Китовая акула: вторая по величине акула в мире находится под угрозой исчезновения

Китовая акула Rebecca-Belleni/Getty

К счастью для китовой акулы, красота не является обязательным условием того, чтобы быть достойным защиты. Ее огромная пасть делает ее устрашающим зрелищем для человека - но мы нанесли гораздо больший ущерб этому виду, который на протяжении веков был объектом промысла и уничтожался с помощью гарпунов и сетей.

Сейчас акула находится в списке Международного союза охраны природы, в который включены виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Китовые акулы в периоды миграции вынуждены остерегаться морских судов.

Европейский угорь: загадочная рыба, которая может ускользнуть от нас насовсем

Популяция угря сокращается с 70-х годов Getty

Европейский угорь включен в список МСОП как находящийся под критической угрозой исчезновения (тут дела обстоят еще хуже, чем в ситуации с китовыми акулами).

Ему угрожает широкий спектр опасностей - от изменения климата до паразитизма и загрязнения окружающей среды. Популяция угря сократилась на 90% всего за несколько десятилетий.

Конский каштан под угрозой исчезновения

Конский каштан espy3008/Getty

Конский каштан растет на территории большей части Европы. Но нашествие паразитов сделало этот вид уязвимым, что усугубляется нагрузкой от вырубки леса, лесных пожаров и туризма.

В докладе МСОП говорится, что более половины (58%) деревьев Европы находятся под угрозой исчезновения.

Журчалка: треть важных опылителей под угрозой исчезновения

314 из 890 видов этих насекомых в Европе находятся под угрозой исчезновения в разной степени Silas Stein/AP

Около трети (37%) всех видов журчалок в Европе находятся под угрозой исчезновения, предупредил в прошлом году МСОП.

Это сокращение вызывает особую озабоченность у ЕС, поскольку это насекомое является одним из важнейших опылителей.

Рысь: кошка, за которой охотятся браконьеры

Рысь AP Photo

Эта остроухий представитель семейства кошачьх, безусловно, является одним из самых харизматичных млекопитающих, которых мы рискуем потерять в Европе.

Иберийская и евразийская рыси - два из пяти видов крупных хищников, которые еще остались на континенте. Первой из них угрожает наибольшая опасность.

Специалисты по охране природы предупреждают, что популяция евразийской рыси во Франции может сократиться. А вот Швеция только что выдала охотникам лицензии на убийство 201 рыси.

Средиземноморский тюлень-монах: в дикой природе осталось менее 700 особей

Тюлень-монах Thanassis

Средиземноморский тюлень-монах - редкое явление в европейских водах, учитывая его вымирающий статус.

По состоянию на 2015 год, менее 700 представителей этого вида проживали в трех-четырех ареалах в Средиземном море, в частности в Эгейском море, а также вблизи Мадейры и в районе Кабо-Бланко в северо-восточной части Атлантического океана.

Считается, что это самый редкий в мире вид ластоногих.

Что делается для защиты исчезающих видов в Европе?

"Хорошая новость, - говорит Гутерриш, - заключается в том, что у нас есть инструменты, знания и решения для преодоления кризиса биоразнообразия".

Помимо СИТЕС есть Куньмин-Монреальская глобальная рамочная программа по биоразнообразию. Это соглашение было подписано почти 200 странами.

"Нам необходимо поставить голоса местных общин и коренных народов - самых эффективных в мире хранителей биоразнообразия - во главу угла", - говорит Гутерриш.

"Давайте сегодня и каждый день вносить свой вклад в сохранение природных сред обитания и построение процветающего будущего для всех живых существ", - призвал глава ООН.