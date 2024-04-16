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Приз зрительских симпатий LUX получил фильм "Учительская"

Кадр из фильма "Учительская"
Кадр из фильма "Учительская" Авторское право CINEUROPA
Авторское право CINEUROPA
By Euronews
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Фильм "Учительская" режиссера Илькера Чатака из Германии получил приз зрительских симпатий LUX 2024. Церемония награждения прошла в Европейском парламенте в Брюсселе.

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Фильм "Учительская" режиссера Илькера Чатака из Германии получил приз зрительских симпатий LUX 2024. Церемония награждения прошла в Европейском парламенте в Брюсселе. Зал аплодировал сценаристу Йоханнесу Данкеру. Отталкиваясь от реальной истории, рассказанной его собственной сестрой,

Данкер написал о проблемах, с которыми сталкивается учительница средней школы Карла. Женщина хочет разобраться в серии краж. Под подозрения попадает ученик турецкого происхождения, но он не виновен.

Йоханнес Данкер, сценарист:"Я понял, что многие люди могут отождествлять себя с героями нашего фильма, с персонажем учителя, у которой идеалистический подход к делу, но это также то, что, возможно, может относиться и к политике. Вы боретесь с системой, вы боретесь с ней каждый день, вы боретесь с разными мнениями о людях, и каждый пытается поступать правильно, но потом возникает конфликт, потому что у людей разные мнения о том, что правильно, и нам приходится спорить, и говорить об этом".

Премия LUX, учреждённая совместно Европарламентом и Европейской киноакадемией, предоставляется за повышение осведомленности общества об основных социальных и политических проблемах.

Помимо фильма "Учительская" в шорт-лист попали еще четыре картины. Испанская лента "Двадцать тысяч разновидностей пчел" - драма о семейных отношениях и гендерной идентичности в детстве.

"Сестринство бани по-чёрному" . Эстонская картина, говорящая голосами женщин об их проблемах и возможностях. "Опавшие листья" - фильм из Финляндии об одиноких людях, ищущих настоящую любовь.

"На Адаманте" — документальный французский фильм о психиатрической клинике в Париже. Картина, рассказывающие столь живые истории, могут сыграть важную роль в развитии социального диалога, особенно в год европейских выборов, которые состоятся в июне.

Йоханнес Данкер, сценарист:"Я думаю, что речь идет о двух вещах: с одной стороны - факты, а с другой - то, как каждый их интерпретирует. Для меня первый шаг - понять другого человека, а потом уже вступать в спор. И я считаю, что фильмы - это отличный шанс увидеть мир глазами другого человека, прожить его жизнь".

Приз зрительских симпатий LUX — одна из престижных наград в мире кинематографа. Победителя определяют как законодатели, так и голоса общественности. Европейский парламент предоставляет субтитры к фильмам на 24 языках ЕС и организует бесплатные показы в странах сообщества.

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