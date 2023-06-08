Устойчивость к противомикробным препаратам может стать причиной 10 миллионов смертей в год к 2050-му. Проблему усугубляют условия содержания животных на сельскохозяйственных фермах.

Пока мир оправляется от COVID-19, а птичий грипп убивает диких и сельскохозяйственных птиц, связь между производством продуктов питания и пандемией становится всё более очевидной.

От зоонозных заболеваний (которые передаются от животных людям при прямом или косвенном контакте) до устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) — наши промышленные пищевые системы создают благоприятную среду для размножения вирусов и бактерий.

В результате многие из современных вирусов, например, птичий грипп, усугубляются сельским хозяйством и тесными условиями, в которых содержатся животные.

Так как же наша нынешняя система питания повышает вероятность очередной пандемии? И что можно сделать, чтобы снизить риск?

Устойчивость к противомикробным препаратам: "тихая пандемия"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет устойчивость к противомикробным препаратам "тихой пандемией" — бактерии, вирусы, грибки и паразиты эволюционируют, чтобы противостоять используемым для их лечения антибиотикам. Это значительно затрудняет лечение заболеваний и повышает риск их распространения.

"Если некоторые бактерии выработали устойчивость, — объясняет научный консультант альянса Alliance to Save Our Antibiotics Койлин Нунан, — то на эти бактерии антибиотик не действует, и они могут продолжать размножаться, распространяясь от человека к человеку, или от животного к животному, или от животного к человеку".

Как антибиотики используются в сельском хозяйстве?

Первый антибиотик, пенициллин, был открыт Александром Флемингом в 1928 году. В речи на церемонии вручения Нобелевской премии 1945 года Флеминг предупредил о рисках, связанных с применением малых доз препарата. Но всего четыре года спустя ученые в США обнаружили, что кормление животных антибиотиков в малых дозах способствует их росту.

Антибиотики также использовались в массовом масштабе для профилактики заболеваний у здоровых животных, часто из-за плохой гигиены и тесноты, объясняет Койлин Нунан.

"Пищевые системы очень часто полагаются на чрезмерное и регулярное использование антибиотиков, особенно когда животные содержатся в тесных условиях, потому что так болезни распространяются гораздо легче. Когда животные содержатся в помещениях в большом количестве, болезни распространяются примерно так же, как среди людей".

Хотя ЕС запретил использование антибиотиков для стимулирования роста животных в 2006 году, по оценкам, 66% всех произведенных антибиотиков по-прежнему даются сельскохозяйственным животным, а не людям.

"Большая часть резистентности к антибиотикам в медицине действительно связана с использованием антибиотиков человеком. Однако есть четкие доказательства того, что использование антибиотиков на фермах также способствует не только устойчивости к антибиотикам у сельскохозяйственных животных, но и инфекциям у людей", — отмечает он.

Как использование антибиотиков на фермах влияет на здоровье человека?

"Когда животных кормят антибиотиками, некоторые бактерии вырабатывают устойчивость к ним. В итоге в кишечнике животных могут появиться устойчивые бактерии, — объясняет Койлин. — затем при забое часть бактерий попадает в тушу, и во время обработки мяса, или если его едят недожаренным, всё еще живые бактерии могут распространиться среди людей и в конечном итоге вызвать устойчивые инфекции".

Бактерии могут попасть в пищевую систему и менее прямым путем. Сельскохозяйственные животные выделяют антибиотики через мочу, которая затем попадает в навоз и навозную жижу. Этот навоз затем разбрасывается на сельскохозяйственных землях для удобрения, "поэтому в конечном итоге устойчивые бактерии могут оказаться на сельскохозяйственных культурах, некоторые из которых употребляются в сыром виде", говорит Койлин Нунан.

Но изменения начинают происходить. В январе 2022 года ЕС запретил все формы регулярного использования антибиотиков на фермах, включая профилактические групповые обработки. Также было запрещено использование антибиотиков для компенсации плохого содержания или плохой гигиены.

"Когда у вас 30 000 или даже 50 000 кур в одном сарае, и на каждую курицу приходится меньше места, чем занимает листа бумаги формата А4, то неизбежно возникает очень плохая гигиена", — отмечает Койлин Нунан.

Вирусы распространяются на тесных фермах Michael Macor/San Francisco Chronicle via AP

Что необходимо изменить?

В конечном итоге решением проблемы чрезмерного использования антибиотиков в сельском хозяйстве является улучшение содержания животных.

"Можно, например, снизить плотность поголовья на квадратный метр, предоставить животным больше места, улучшить гигиену и отнимать поросят, когда они немного подрастут, чтобы они меньше подвергались стрессу и их кишечные бактерии были более развиты", — говорит Койлин Нунан.

Прогнозируется, что к 2050 году УПП станет причиной 10 миллионов смертей в год. В 2015 году на британских фермах были обнаружены бактерии, устойчивые к антибиотику последнего поколения — колистину.

Что насчет зоонозных заболеваний?

Хотя УПП представляет собой растущую угрозу, почти все недавние пандемии были вызваны зоонозами, объясняет директор Института исследований развития Мелисса Лич.

"Наши нынешние продовольственные системы делают нас уязвимыми к распространению болезней, которые переносят животные и которые могут распространяться на людей", — отмечает она.

Существует три основных пути, по которым болезни могут переходить от животных к людям — прямо или косвенно.

Утрата среды обитания и биоразнообразия

Разрушение среды обитания и потеря биоразнообразия могут привести к тому, что животные в поисках пищи или убежища будут вторгаться на территорию человека.

Это может привести к прямой передаче вирусов от диких животных к человеку, "что, по мнению некоторых, мы наблюдали, например, при заболевании вирусом Эбола или вирусом Нипах, который был большой проблемой в Юго-Восточной Азии", говорит Мелисса Лич.

"Это, действительно, происходит там, где теряется биоразнообразие. В итоге можно получить очень бедные ландшафты, а те виды животных, которые остались, часто являются теми, кто делится вирусами с людьми", — добавляет она.

По данным отчета WWF "Живая планета 2022", с 1970 года популяции видов уменьшились на 69%, и если не будут восстановлены места обитания, ситуация может ухудшиться.

Промышленные животноводческие системы

Возможно, одним из самых больших переносчиков болезней является современная система животноводства. То, как животные теснятся друг к другу, часто в маленьком пространстве с плохой циркуляцией воздуха, делает фабричные фермы идеальной питательной средой для болезней.

Любые развивающиеся заболевания могут передаваться работникам ферм, а также распространяться среди диких животных на местных рынках, прежде чем попасть в человеческие популяции, как это, по мнению некоторых, произошло с вирусом COVID-19.

Торговые пути

Хотя фермы могут служить местом размножения патогенных микроорганизмов, пути торговли продуктами питания могут быстро распространить их по всему миру. Животным часто приходится пересекать большие расстояния, при этом они содержатся в тесных помещениях.

"Это одна из причин, почему микробы стали такими мобильными и почему существует риск распространения вспышки в одном месте, которая может затронуть весь мир", — говорит Мелисса Лич.

Как мы можем защитить себя от будущих пандемий?

Хотя Мелисса Лич считает, что очередная пандемия неизбежна, она полагает, что готовность к ней — ключ к защите общества от худших последствий.

"Нам действительно необходимо убедиться, что все страны имеют действительно хорошую систему социальной защиты, которая может быть мобилизована для оказания продовольственной и денежной помощи, если мы получим еще одну крупную пандемию".

Но для этого необходимо приверженность к решению проблемы властей, говорит она.