В Италии и Португалии предотвратить пожары помогают пони и зубры

В рамках новаторского эксперимента, осуществляемого на Пиренейском полуострове, к пожарной профилактике привлекают редких лошадей Гаррано и европейских зубров.

Эти животные, находящиеся под угрозой исчезновения, выполняют важную функцию - по расчистке территории от кустарников и растительности, которые служат топливом для разрушительных пожаров.

Древние лошади помогают предотвратить возгорание

В горном массиве Серра-да-Кабрейра в Португалии обитает около 300 полудиких лошадей Гаррано. Эта порода существовала ещё в доисторические времена, но с середины XX века число особей стремительно уменьшалось.

По словам Жоао Пауло Рибейро, президента Ассоциации заводчиков гаррано, в 1990-х годах их популяция сократилась примерно с 70 тысяч до всего 350.

Однако благодаря целенаправленным усилиям по сохранению этого вида, в естественной среде теперь обитает примерно полторы тысячи лошадей Гаррано.

Мэр города Виейра-ду-Минью Антонио Кардозу прозвал их "сапёрами", отсылая к военному термину и подчёркивая их жизненно важную роль в расчистке территории.

Этот инновационный подход направлен на предотвращение лесных пожаров за счёт использования естественного поведения лошадей на пастбище: ежедневно они съедают около 30 кг растительности.

Вычищая площадь у столбов электропередач, например, лошади создают противопожарную полосу, снижая риск распространения огня.

Люди и бизоны "трудятся сообща"

Подобные инициативы были реализованы и в других регионах.

В Испании директор заповедника "Европейский зубр" Хесус Гонсалес Руис подчёркивает важнейшую роль зубров в поддержании здоровья лесов.

Эти животные, известные своей неразборчивостью в еде, потребляют более 130 различных видов растений, обновляя таким образом ландшафт. Благодаря их присутствию, риск возгорания в подлеске снижается.

Такая совместная работа людей и животных - залог того, что стратегия эффективна в долгосрочной перспективе. Так, используя врождённое поведение и природные способности этих исчезающихвидов, жители Пиренейского полуострова стремятся сохранить своё богатое природное наследие, одновременно защищаясь от разрушительного воздействия лесных пожаров.

Они надеются, что такая форма "экологического пастбища" распространится и на другие регионы.

Посмотрите видеоролик, чтобы узнать больше об этом новаторском проекте.