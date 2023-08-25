Пингвинам катастрофически не хватает морского льда

Исследования показали, что за последние семь лет морские льды вокруг Антарктиды значительно сократились. Над целыми колониями ее обитателей нависла смертельная угроза

Императорские пингвины в Антарктиде в последнее время столкнулись с беспрецедентными неудачами при размножении. Как говорится в новом исследовании ученых, это вызвано сокращением площади морского льда.

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В одном из районов Антарктиды, где в 2022 году произошло полное исчезновение морского льда, птенцы четырех из пяти колоний погибли.

Полученные результаты подтверждают прогнозы о том, что к концу столетия более 90% колоний императорских пингвинов практически вымрут.

Главная угроза этому виду - тенденции глобального потепления.

100-процентная потеря морского льда в районах Антарктиды

Исследования показали, что за последние семь лет морские льды вокруг Антарктиды значительно сократились.

По данным спутниковых снимков, к концу декабря 2022 года площадь морского льда была самой низкой за последние 45 лет.

Наиболее значительные потери наблюдались в центральной и восточной частях моря Беллинсгаузена, к западу от Антарктического полуострова, где в ноябре 2022 года наблюдалась 100-процентная потеря морского льда.

В этой зоне он начал формироваться заново только в конце апреля 2023 года.

Потепление морей угрожает императорским пингвинам

Новое исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment в начале этой недели, показало, что таяние морских льдов представляет серьезную угрозу для императорских пингвинов.

Исследователи из Британской антарктической службы (BAS) изучали колонии в центральной и восточной частях моря Беллинсгаузена.

Они пришли к выводу, что существует высокая вероятность того, что в 2022 году в четырех из пяти колоний императорских пингвинов, расположенных в этом районе, птенцы не выживут.

"Мы никогда не видели, чтобы императорские пингвины не смогли вывести потомство в таких масштабах в течение одного сезона, - говорит ведущий автор исследования профессор Питер Фретвелл. - Потеря морского льда в этом регионе в течение антарктического лета сделала маловероятным выживание перемещенных птенцов".

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"Мы никогда не видели, чтобы императорские пингвины не смогли вывести потомство в таких масштабах в течение одного сезона", - говорят ученые Christopher Walton, British Antarctic Survey

Исследователи изучили спутниковые снимки, свидетельствующие о потере морского льда в местах размножения задолго до того, как у птенцов появятся водонепроницаемые перья.

Императорские пингвины большую часть года, с апреля по январь, зависят от стабильного морского льда, прочно прикрепленного к берегу, так называемого антарктического ледяного щита.

Прибыв на выбранное место размножения, пингвины откладывают яйца в течение антарктической зимы с мая по июнь. Но птенцы появляются на свет только летом, в декабре-январе.

По данным исследования, в период с 2018 по 2022 год 30% из 62 известных колоний императорских пингвинов в Антарктике пострадали от частичного или полного исчезновения морского льда.

"Мы знаем, что императорские пингвины очень уязвимы в условиях потепления климата, и современные научные данные свидетельствуют о том, что подобные экстремальные явления, связанные с потерей морского льда, станут более частыми и распространенными", - добавляет Фретвелл.

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90% колоний императорских пингвинов находятся под угрозой исчезновения

Ранее императорские пингвины реагировали на случаи потери морского льда, перемещаясь на следующий год в более стабильные места. Однако, по мнению ученых, эта стратегия не сработает, если пострадает ледяной покров всего региона.

Изменение климата считается единственным серьезным фактором, влияющим на долгосрочное изменение численности императорских пингвинов.

Последние прогнозы рисуют мрачную картину: если нынешние темпы потепления сохранятся, то к концу этого столетия более 90% колоний окажутся почти вымершими.

"Эта работа резко обнажает связь между потерей морского льда и уничтожением экосистем, - говорит профессор Джереми Уилкинсон, физик морского льда из Британской антарктической службы. - Это еще один предупреждающий знак для человечества о том, что мы не можем продолжать идти по этому пути, политики должны действовать, чтобы минимизировать последствия изменения климата. Времени уже не осталось".