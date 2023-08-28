By Euronews Green и APTN

Норвегия установит заграждение стоимостью более 300 тысяч евро, чтобы остановить пересечение оленьими стадами саамов границы с РФ.

Норвегия восстанавливает полуразрушенное ограждение для оленей вдоль границы с Россией в Арктике, чтобы предотвратить забредание животных на территорию соседней страны. Эти прогулки дорого обходятся норвежским властям: Россия требует крупные суммы в качестве компенсации.

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По данным норвежских властей, в этом году 42 оленя перешли на территорию РФ в поисках пищи.

Заграждение вдоль норвежско-российской границы протяженностью 150 км было построено в 1954 году. Норвежское сельскохозяйственное агентство сообщило, что участок протяженностью около 7 км между норвежскими городами Хамборгватнет и Стурскуг будет заменен.

Работы, стоимость которых ориентировочно составляет 3,7 млн норвежских крон (около 320 тысяч евро), должны быть завершены к 1 октября.

Насколько дороги для Норвегии оленьи переправы?

Забор придется восстановить. Работы вблизи города Стурскуг, Норвегия. 23 августа 2023 года. HT Gjerde Finnmark/AP

По данным агентства Associated Press, Россия направила два требования о выплате компенсаций.

Одно из них предусматривает выплату почти 50 000 крон (4 300 евро) за каждого оленя, пересекшего границу России. В другом содержится требование о выплате единовременной суммы в размере почти 47 млн крон (около 4 млн евро) за те дни, когда животные паслись в российском заповеднике.

По информации агентства, из 42 животных, попавших в Россию в этом году, 40 были возвращены в Норвегию, а оставшиеся два должны вернуться в ближайшее время.

Почему оленей забили после возвращения?

A man works to build a new fence along the border with Russia, next to Storskog, Norway. HT Gjerde Finnmark/AP

По словам представителя норвежского агентства Магнара Эвертсена, вернувшиеся животные были забиты из опасения, что они могут вернуться в Россию.

Выпасом оленей занимаются саамы, коренной народ Лапландии. Наибольшее их число проживает на территории Норвегии. Саамы также живут в северных районах Швеции, Финляндии и России.

Считается, что они поселились в арктической части Европы около 9 тысяч лет назад.