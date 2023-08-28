Норвегия установит заграждение стоимостью более 300 тысяч евро, чтобы остановить пересечение оленьими стадами саамов границы с РФ.
Норвегия восстанавливает полуразрушенное ограждение для оленей вдоль границы с Россией в Арктике, чтобы предотвратить забредание животных на территорию соседней страны. Эти прогулки дорого обходятся норвежским властям: Россия требует крупные суммы в качестве компенсации.
По данным норвежских властей, в этом году 42 оленя перешли на территорию РФ в поисках пищи.
Заграждение вдоль норвежско-российской границы протяженностью 150 км было построено в 1954 году. Норвежское сельскохозяйственное агентство сообщило, что участок протяженностью около 7 км между норвежскими городами Хамборгватнет и Стурскуг будет заменен.
Работы, стоимость которых ориентировочно составляет 3,7 млн норвежских крон (около 320 тысяч евро), должны быть завершены к 1 октября.
Насколько дороги для Норвегии оленьи переправы?
По данным агентства Associated Press, Россия направила два требования о выплате компенсаций.
Одно из них предусматривает выплату почти 50 000 крон (4 300 евро) за каждого оленя, пересекшего границу России. В другом содержится требование о выплате единовременной суммы в размере почти 47 млн крон (около 4 млн евро) за те дни, когда животные паслись в российском заповеднике.
По информации агентства, из 42 животных, попавших в Россию в этом году, 40 были возвращены в Норвегию, а оставшиеся два должны вернуться в ближайшее время.
Почему оленей забили после возвращения?
По словам представителя норвежского агентства Магнара Эвертсена, вернувшиеся животные были забиты из опасения, что они могут вернуться в Россию.
Выпасом оленей занимаются саамы, коренной народ Лапландии. Наибольшее их число проживает на территории Норвегии. Саамы также живут в северных районах Швеции, Финляндии и России.
Считается, что они поселились в арктической части Европы около 9 тысяч лет назад.