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Норвегия восстанавливает забор на границе, чтобы олени не переходили на территорию РФ

Россия требует компенсаций за вольный выпас оленей на ее территории
Россия требует компенсаций за вольный выпас оленей на ее территории Авторское право Canva
By Euronews Green и APTN
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Норвегия установит заграждение стоимостью более 300 тысяч евро, чтобы остановить пересечение оленьими стадами саамов границы с РФ.

Норвегия восстанавливает полуразрушенное ограждение для оленей вдоль границы с Россией в Арктике, чтобы предотвратить забредание животных на территорию соседней страны. Эти прогулки дорого обходятся норвежским властям: Россия требует крупные суммы в качестве компенсации.

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По данным норвежских властей, в этом году 42 оленя перешли на территорию РФ в поисках пищи.

Заграждение вдоль норвежско-российской границы протяженностью 150 км было построено в 1954 году. Норвежское сельскохозяйственное агентство сообщило, что участок протяженностью около 7 км между норвежскими городами Хамборгватнет и Стурскуг будет заменен.

Работы, стоимость которых ориентировочно составляет 3,7 млн норвежских крон (около 320 тысяч евро), должны быть завершены к 1 октября.

Насколько дороги для Норвегии оленьи переправы?

HT Gjerde Finnmark/AP
Забор придется восстановить. Работы вблизи города Стурскуг, Норвегия. 23 августа 2023 года.HT Gjerde Finnmark/AP

По данным агентства Associated Press, Россия направила два требования о выплате компенсаций.

Одно из них предусматривает выплату почти 50 000 крон (4 300 евро) за каждого оленя, пересекшего границу России. В другом содержится требование о выплате единовременной суммы в размере почти 47 млн крон (около 4 млн евро) за те дни, когда животные паслись в российском заповеднике.

По информации агентства, из 42 животных, попавших в Россию в этом году, 40 были возвращены в Норвегию, а оставшиеся два должны вернуться в ближайшее время.

Почему оленей забили после возвращения?

HT Gjerde Finnmark/AP
A man works to build a new fence along the border with Russia, next to Storskog, Norway.HT Gjerde Finnmark/AP

По словам представителя норвежского агентства Магнара Эвертсена, вернувшиеся животные были забиты из опасения, что они могут вернуться в Россию. 

Выпасом оленей занимаются саамы, коренной народ Лапландии. Наибольшее их число проживает на территории Норвегии. Саамы также живут в северных районах Швеции, Финляндии и России.

Считается, что они поселились в арктической части Европы около 9 тысяч лет назад.

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