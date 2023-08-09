От Австралии до Коста-Рики: туризм с вовлечением коренных народов набирает популярность. Как получить "расширяющий сознание" и кругозор опыт?

Путешествуя, многие из нас стараются получить максимум знаний о посещаемом месте. Но разве знает о нём кто-то больше, чем те, кто живёт там давным-давно?

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Коренные народы составляют всего лишь 5% населения планеты. Зато на территорию их проживания приходится 80% биоразнообразия, оставшегося на Земле:от ледниковых равнин Канады до старейших в мире тропических лесов на севере Австралии.

Правильно организованные поездки, в которых уважительно относятся к коренным народам и народам первых наций, могут быть полезны для всех.

"Я узнал гораздо больше о местном ландшафте, получил много информации от старейшины коренного народа. Это было очень увлекательно" - делится путешественник своими впечатлениями от поездки, организованной Intrepid Travel. - Я чувствую, что моё сознание расширилось благодаря этому опыту".

Компания Intrepid Travel разработала больше 100 экскурсионных программ, которыми руководят представители коренных народов. Поездки небольших групп туристов осуществляются по всему миру. В последние годы всё больше операторов обращаются к аборигенному туризму, и спрос на него среди желающих прикоснуться к истокам, самобытной культуре и вековым традициям стремительно растёт.

Что такое туризм с вовлечением коренных народов, и в чём причина его популярности?

"Пандемия заставила всех осознать, насколько туризм влияет на жизнь местных общин", - объясняетСара Кинг, главный менеджер Intrepid.

"Кроме того, во многих странах растёт уровень осведомлённости об истории коренных народов, что вызывает у путешествующих любопытство".

Учёт мнения этих общин - вот что отличает аутентичный и ответственный туризм от туризма "для галочки", потенциально эксплуататорского.

"Речь о "чёрной облицовке", - поясняет Кинг, - это такой метод, который используют некоторые недобросовестные операторы. Они позиционируя себя как компании, ведущие бизнес с участием коренного населения, не имея значительного числа представителей коренных народов ни в руководстве, ни в числе собственников. Также они не принимают финансового участия в жизни местных общин".

"Чтобы не натолкнуться на таких операторов, проведите домашнюю работу по изучению того, как функционирует компания, в которую вы хотите обратиться и отзывы о ней", - советует наша собеседница.

Туристическая корпорация ТТС (Travel Corporation), объединяющая около 30 операторов, тоже работает над тем, чтобы удовлетворить растущий спрос на туризм, ориентированный на коренное население, в соответствии с принципами устойчивого развития.

"Мы знаем, что наши гости стремятся к более глубокому и содержательному культурному погружению, и мы хотим познакомить их с коренным населением, проявляя при этом чуткость и такт", - поясняет Шеннон Гуихан, директор НКО TreadRight в составе TTC.

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Она разработала серию мероприятий Make Travel Matter, которые способствуют достижению целей ООН в области устойчивого развития и ориентированы на местные сообщества.

"Сохранение и восстановление культуры, а также обеспечение экономических и социальных выгод для коренного населения - неотъемлемые составляющие этой работы", - добавляет Гихан.

Какую пользу может принести этнокультурный туризм людям и природе?

Путешественники знакомятся с дикой природой Гундитжмары в рамках программы Intrepid. Intrepid Travel

Прежде чем приступить к организации поездок, Intrepid проводит консультации с представителями местных общин, спрашивая у старейшин, какими сведениями и практиками они хотели бы поделиться с туристами.

Кроме того, компания помогает развивать туристическую инфраструктуру, проводит обучение владельцев бизнеса.

"В Австралии в 2022 году мы получили более 550 тыс. австралийских долларов (около 327 тыс. евро) дохода для предприятий и организаций аборигенов и жителей островов Торресова пролива за счёт закупок, продвижении их услуг и включению экскурсий с их участием в наши программы", - говорит Кинг.

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Такая поддержка коренных народов как хранителей мирового биоразнообразия помогает сохранить землю и природу, о которых они заботятся.

В некоторых поездках Intrepid путешественники могут убедиться в этом на собственном опыте - например, во время посещения общины малеку в Коста-Рике. Местные племена, по словам Кинга, "занимаются лесовосстановлением, работают над регенерацией своей территории".

В австралийском штате Виктория туристическая компания консультировалась с представителями коренных народов для подготовки гидов. Так появилась программа "wawa biik" ("Здравствуй, страна").

Одна из её экскурсий проводится в дендрарии Euroa - бывшем депо для дорожных работ, на месте которого восстановили лесополосу с водно-болотистыми островками, с пешеходными дорожками и оазисами растительности.

Заинтересовались? Вот некоторые экскурсии в места проживания коренных народов

Великая океанская дорога, Австралия

Новая программа Intrepid "Great Ocean Road and Grampians Adventure" ("Великая океанская дорога и Грампианы") на 2023 г. знакомит путешественников с историей культурного ландшафта Будж Бим.

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Гиды из числа представителей коренных народов расскажут о том, как их предки создали здесь одно из самых первых предприятий аквакультуры для добычи койанга (короткоперого угря).

В завершение дня туристы отведают блюда местной кухни: жареный кооянг и орехи макадамия, маринованные овощи, масо кенгуру, эму и проч.

Река Терраба, Коста-Рика

Урок вырезания масок включён в экскурсию Intrepid Travel по реке Терраба LEBO LUKEWARM

Путешествие Intrepid "Лучшее в Коста-Рике" знакомит туристов с небольшой общиной коренного населения Терраба, живущей на берегу одноимённой реки.

Она считает себя матриархальной, где главные учителя, ответственные за передачу навыков и традиций новым поколениям - женщины.

Путешественников ждут встречи с членами общины, урок резьбы по дереву, на котором учат изготавливать древние маски и настоящий домашний обед.

Река Сигатога, Фиджи

Фиджи - государство, состоящее из живописных 333 островов в южной части Тихого океана, где проживает в основном коренное население.

На самом большом острове Фиджи, Вити-Леву есть река Сигатога. Она берёт своё начало в холмах провинции Навоса и течёт вниз к песчаным дюнам Кулукулу (где находится знаменитое Коралловое побережье). Сафари по реке Сигатога - это отличный способ исследовать её огромные природные пространства, а также познакомиться с жизнью в деревнях.

Лодка делает остановку, чтобы завести небольшую группу в одну из 18 местных деревень и'таукеев. Иногда гостей приглашают в дом вождя или общинный зал для церемонии кавы и дегустации яконы (традиционного напитка фиджийцев).

Часть сборов с билетов на экскурсию идёт на реализацию различных проектов в таких населённых пунктах, например, на электрификацию, проведение телекоммуникаций, образование и здравоохранение.

Кения и Танзания, Восточная Африка

Поездка Intrepid включает остановку в деревне Тепесуа племени масаи Melissa Findley

Ещё одна новая экскурсия Intrepid под названием "Достопримечательности Восточной Африки" знакомит туристов с культурой хадзабе на озере Эяси (Танзания). Народ хадза проживает там уже более 10 тыс. лет.

Путешественники под кураторством опытных наставников - членов общины - участвуют в таких повседневных занятиях, как охота, собирательство и традиционные танцы.

Также гостей ждёт знакомство с уникальным языком хадза, который считается одним из самых древних из тех, что сохранились до наших дней.

Поездка предусматривает остановку в Лоита Хиллс - отдаленном регионе, где проживает традиционный народ масаи в Кении. Местным партнёром Intrepid выступает организация Patinaai Osim, которая занимается поддержкой женщин из числа коренного населения масаи, оказывает содействие в их образовании.

Дакота, США

Путешествие "Национальные парки и тропы коренных народов Дакоты", входящее в программу TTC, предлагает узнать из первых уст о жизненном укладе, истории, культуре и традициях племенных народов Южной Дакоты и Северной Дакоты.

Поездка включает посещение резерваций коренных народов, в том числе - индейской Роузбад - где проводятся традиционные обряды с танцами и рассказами легенд.

В 92% всех включённых в туры мероприятий задействованы коренные народы. 100% доходов от них получают непосредственно участники - сами люди или предприятия.