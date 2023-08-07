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Водная категория. Команда Казахстана участвует в предварительных соревнованиях по спортивному плаванию на 19-м Чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, Венгрия
Водная категория. Команда Казахстана участвует в предварительных соревнованиях по спортивному плаванию на 19-м Чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, Венгрия Авторское право AP Photo/Anna Szilagyi

Премия World Sports Photography Awards 2023: лучшие фото

 David Mouriquand

Более 700 фотографов из более чем 70 стран мира приняли участие в конкурсе World Sports Photography 2023. Единственный мировой конкурс спортивной фотографии объявил победителей.

Более 700 фотографов из более чем 70 стран мира приняли участие в конкурсе на соискание премии World Sports Photography 2023.

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Вот некоторые из победителей.

Главная премия

Patrick Smith/LIV Golf/Getty Images
Sky DrivePatrick Smith/LIV Golf/Getty Images

Капитан команды Ли Вествуд из Majesticks GC выполняет удар во время полуфинала турнира LIV Golf Invitational в Майами.

AP Photo/Anna Szilagyi
Aquatic categoryAP Photo/Anna Szilagyi

Категория "Водные виды спорта". Команда Казахстана участвует в предварительных соревнованиях по спортивному плаванию на 19-м чемпионате мира по плаванию в Будапеште (Венгрия).

Tom Jenkins/The Guardian
SupermanTom Jenkins/The Guardian

Категория "Гимнастика". Американец Доннел Уиттенбург выполняет упражнение на высокой перекладине во время квалификационных соревнований среди мужчин на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле.

Vince Mignott/MB Media/Getty Images
Formula 1 categoryVince Mignott/MB Media/Getty Images

Категория "Формула-1". Китаец Чжоу Гуаньюй попадает в аварию во время Гран-при Великобритании Формулы-1 в Сильверстоуне.

Phil Noble
Athletics categoryPhil Noble

Категория "Легкая атлетика". Ирим Ричардс из Тринидада и Тобаго радуется победе в финальном забеге на 200 м среди мужчин на Играх Содружества на стадионе "Александер" в Бирмингеме, Великобритания.

Philip Brown/Popperfoto
Cricket categoryPhilip Brown/Popperfoto

Категория "Крикет". Джеймс Андерсон (Англия) подает мяч Мохаммаду Али (Пакистан) на пятый день первого теста на крикетном стадионе в Равалпинди.

Scott Barbour/Tennis Australia
Tennis categoryScott Barbour/Tennis Australia

Категория "Теннис". Тень, отбрасываемая Коко Гауф во время ее подачи в ходе 1-го раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису на арене Маргарет Корт в Мельбурн Парке.

Kevin Sabitus
American football categoryKevin Sabitus

Категория "Американский футбол". Кикер "Баффало Биллз" Тайлер Басс (2) пробивает победный мяч по истечении времени в четвертой четверти матча НФЛ против команды "Майами Долфинз".

James Ward Breen
Martial arts categoryJames Ward Breen

Категория "Боевые искусства". Силек Ланьях.

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Darren Burns
Boxing categoryDarren Burns

Категория "Бокс". Летающая капа во время поединка между Лети Лети и Конором Уоллесом.

Octávio Passos/Getty Images
Water categoryOctávio Passos/Getty Images

Категория "Вода". Жюстен Дюпон из Франции "оседлал" большую волну на пляже Praia do Norte в Назаре, Португалия.

Howard Lo
Baseball categoryHoward Lo

Категория "Бейсбол". Кэтчер. Воскресный бейсбол.

С полным списком победителей и их снимками можно ознакомиться на сайте World Sports Photography Awards.

Дополнительные источники • World Sports Photography Awards

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