Премия World Sports Photography Awards 2023: лучшие фото

Более 700 фотографов из более чем 70 стран мира приняли участие в конкурсе World Sports Photography 2023. Единственный мировой конкурс спортивной фотографии объявил победителей.

Более 700 фотографов из более чем 70 стран мира приняли участие в конкурсе на соискание премии World Sports Photography 2023.

РЕКЛАМА

Вот некоторые из победителей.

Главная премия

Sky Drive Patrick Smith/LIV Golf/Getty Images

Капитан команды Ли Вествуд из Majesticks GC выполняет удар во время полуфинала турнира LIV Golf Invitational в Майами.

Aquatic category AP Photo/Anna Szilagyi

Категория "Водные виды спорта". Команда Казахстана участвует в предварительных соревнованиях по спортивному плаванию на 19-м чемпионате мира по плаванию в Будапеште (Венгрия).

Superman Tom Jenkins/The Guardian

Категория "Гимнастика". Американец Доннел Уиттенбург выполняет упражнение на высокой перекладине во время квалификационных соревнований среди мужчин на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле.

Formula 1 category Vince Mignott/MB Media/Getty Images

Категория "Формула-1". Китаец Чжоу Гуаньюй попадает в аварию во время Гран-при Великобритании Формулы-1 в Сильверстоуне.

Athletics category Phil Noble

Категория "Легкая атлетика". Ирим Ричардс из Тринидада и Тобаго радуется победе в финальном забеге на 200 м среди мужчин на Играх Содружества на стадионе "Александер" в Бирмингеме, Великобритания.

Cricket category Philip Brown/Popperfoto

Категория "Крикет". Джеймс Андерсон (Англия) подает мяч Мохаммаду Али (Пакистан) на пятый день первого теста на крикетном стадионе в Равалпинди.

Tennis category Scott Barbour/Tennis Australia

Категория "Теннис". Тень, отбрасываемая Коко Гауф во время ее подачи в ходе 1-го раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису на арене Маргарет Корт в Мельбурн Парке.

American football category Kevin Sabitus

Категория "Американский футбол". Кикер "Баффало Биллз" Тайлер Басс (2) пробивает победный мяч по истечении времени в четвертой четверти матча НФЛ против команды "Майами Долфинз".

Martial arts category James Ward Breen

Категория "Боевые искусства". Силек Ланьях.

РЕКЛАМА

Boxing category Darren Burns

Категория "Бокс". Летающая капа во время поединка между Лети Лети и Конором Уоллесом.

Water category Octávio Passos/Getty Images

Категория "Вода". Жюстен Дюпон из Франции "оседлал" большую волну на пляже Praia do Norte в Назаре, Португалия.

Baseball category Howard Lo

Категория "Бейсбол". Кэтчер. Воскресный бейсбол.

С полным списком победителей и их снимками можно ознакомиться на сайте World Sports Photography Awards.