Премия World Sports Photography Awards 2023: лучшие фото
Более 700 фотографов из более чем 70 стран мира приняли участие в конкурсе World Sports Photography 2023. Единственный мировой конкурс спортивной фотографии объявил победителей.
Более 700 фотографов из более чем 70 стран мира приняли участие в конкурсе на соискание премии World Sports Photography 2023.
Вот некоторые из победителей.
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Капитан команды Ли Вествуд из Majesticks GC выполняет удар во время полуфинала турнира LIV Golf Invitational в Майами.
Категория "Водные виды спорта". Команда Казахстана участвует в предварительных соревнованиях по спортивному плаванию на 19-м чемпионате мира по плаванию в Будапеште (Венгрия).
Категория "Гимнастика". Американец Доннел Уиттенбург выполняет упражнение на высокой перекладине во время квалификационных соревнований среди мужчин на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле.
Категория "Формула-1". Китаец Чжоу Гуаньюй попадает в аварию во время Гран-при Великобритании Формулы-1 в Сильверстоуне.
Категория "Легкая атлетика". Ирим Ричардс из Тринидада и Тобаго радуется победе в финальном забеге на 200 м среди мужчин на Играх Содружества на стадионе "Александер" в Бирмингеме, Великобритания.
Категория "Крикет". Джеймс Андерсон (Англия) подает мяч Мохаммаду Али (Пакистан) на пятый день первого теста на крикетном стадионе в Равалпинди.
Категория "Теннис". Тень, отбрасываемая Коко Гауф во время ее подачи в ходе 1-го раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису на арене Маргарет Корт в Мельбурн Парке.
Категория "Американский футбол". Кикер "Баффало Биллз" Тайлер Басс (2) пробивает победный мяч по истечении времени в четвертой четверти матча НФЛ против команды "Майами Долфинз".
Категория "Боевые искусства". Силек Ланьях.
Категория "Бокс". Летающая капа во время поединка между Лети Лети и Конором Уоллесом.
Категория "Вода". Жюстен Дюпон из Франции "оседлал" большую волну на пляже Praia do Norte в Назаре, Португалия.
Категория "Бейсбол". Кэтчер. Воскресный бейсбол.
С полным списком победителей и их снимками можно ознакомиться на сайте World Sports Photography Awards.