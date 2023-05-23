В ЕС увеличивается количество пчел на фермах

Euronews

Лидер среди европейских стран — Румыния, где установлено более полутора миллиона ульев.

Количество коммерческих ульев на фермах растет, несмотря на нависшую над некоторыми видами пчел угрозу, свидетельствуют последние данные Евростата.

В новом отчете говорится, что в 2020-м на европейских фермах были установлены более восьми миллионов ульев — на миллион больше, чем раньше.

В подсчет включены только ульи на крупных фермах, без учета выращиваемых на мелких фермах или индивидуальных пасеках пчел. Есть и некоторые странности: Германия, например, не считает ульи частью фермы, и поэтому в последних доступных цифрах их количество равно нулю.

Пчелы — большой бизнес в Европе

Оценивается, что опылители, среди которых медоносные пчелы, шмели и дикие пчелы, ежегодно вносят вклад в европейскую сельскохозяйственную промышленность в размере не менее 22 миллиардов евро.

По данным Евростата, более 80% опыления сельскохозяйственных культур и дикорастущих растений в Европе происходит при прямом или косвенном участии пчел.

Несмотря на их значимость, каждый десятый вид пчел и бабочек в настоящее время находится под угрозой исчезновения, и пересмотренная в 2018 году Инициатива ЕС по опылителям направлена на то, чтобы обратить ситуацию вспять.

В какой стране ЕС больше всего пчелиных ульев?

Румыния имеет 1,5 миллиона ульев на фермах, сохраняя свой статус главной столицы ЕС по производству меда.

В Италии и Греции в 2020 году насчитывалось по одному миллиону пчелиных ульев на фермах. За ними следуют Испания, Болгария и Португалия.

В испанской Эстремадуре насчитывается более 300 000 ульев, за ней следует португальский регион Норте с более чем 250 000 ульев на фермах.

Однако подсчеты дают лишь частичную картину, поскольку в Бельгии, Германии, Ирландии, Нидерландах, Финляндии и Швеции нет значительного количества ульев на фермах.