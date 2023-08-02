"Мы одни": что стало с деревнями, опустошенными прошлогодними пожарами?

Пожары в Европе бушуют второе лето подряд, что стало с деревнями, которые в прошлом году превратились в пепел?

Всего через десять лет после сильного пожара в муниципалитете Бехис на востоке Испании вновь разразилась катастрофа.

Летом прошлого года в этой южноевропейской стране стояла сильная жара, и леса были очень сухими, что беспокоило местных жителей.

15 августа вспыхнул пожар в одной из других деревень в окрестностях Бехиса, где проживает около 370 человек.

"Воздух был очень горячим, поэтому ночью пожар стал неуправляемым. Это было похоже на то, как если бы они подлили еще огня в костер", - рассказала Euronews Мария Хосе Мадрид, мэр Бехиса.

Соседи внимательно следили за продвижением огня и увидели ленту пламени, несущуюся прямо к ним.

"Огонь с невероятной скоростью приближался к деревне, и мы немедленно отдали приказ об эвакуации. Это был самый тяжелый момент - видеть, как все уходят, и не знать, останется ли что-нибудь, когда мы вернемся. Мы чувствовали себя беспомощными", - добавила она.

Мужчина наблюдает за распространением пламени во время лесного пожара на северо-западе Испании Emilio Fraile/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Всего было эвакуировано 15 000 человек - как из Бехиса, так и из близлежащих деревень, а на ликвидацию пожара ушел месяц.

Площадь, равная примерно 16 500 футбольным полям, была сожжена дотла.

Почти год спустя дорога, ведущая к деревне, по-прежнему представляет собой пустынный пейзаж. Километры гор, превратившихся в пепел, и ряды черных скелетов, бывших когда-то соснами.

Финансовая помощь для уменьшения ущерба, компенсации потерь и восстановления сгоревших объектов поступает только сейчас, спустя год.

Региональное правительство Валенсии выделило 1,2 млн. евро, но городской совет не смог обратиться за какой-либо поддержкой к центральному правительству, поскольку в этом случае ему пришлось бы вернуть часть полученной суммы, а этого небольшой поселок позволить себе не может.

По словам мэра, помощь была очень нужна, но ее "никогда не будет достаточно".

Финансовая помощь местным жителям пришла слишком поздно, продолжает она, поскольку мэрия была перегружена: "Мы не могли справиться со всеми требованиями, мы - маленький город, у нас всего два административных работника".

Местные жители наблюдают за лесным пожаром недалеко от Пунтагорды на острове Пальма AP/AP

Какие уроки были извлечены год спустя?

Пожар, вызванный молнией, "невозможно было предотвратить", но его масштабы могли быть меньше.

"Гора была очень грязной. Много лет назад сосны были посажены очень близко друг к другу, что не позволяло очистить территорию", - говорит мэр.

Из пожара были извлечены уроки. Учитывая нехватку ресурсов, Анхель Хиль вместе с другими жителями деревни Бехис основал ассоциацию Oriwa, которая занимается очисткой гор.

"В момент истины мы оказались предоставлены сами себе. Администрация работает очень медленно, деньги не поступают, - рассказал Euronews житель деревни Бехис. - Если бы нашей ассоциации не существовало, никто бы не стал убирать землю. Региональное правительство сосредоточилось на неотложных делах, таких как вырубка, заготовка и восстановление используемых людьми территорий".

Местные жители, как и Анхель, пытаются сделать то, что не могут сделать государственные структуры, чтобы больше не видеть, как их землю поглощает пламя.

Мысль о мегапожарах пугает их: "Пожары становятся все сильнее и сильнее, все мощнее и мощнее".

Источники из регионального правительства Валенсии, опрошенные Euronews, подтвердили эту тенденцию: "Мы столкнулись с явлением, которое из-за своей частоты и интенсивности стало одной из самых больших экологических проблем, стоящих перед нашими горами".

Причинами этого, как отмечают региональные власти, являются аномальная жара, засуха и отток населения из сельских районов.

Но главный вопрос заключается в том, что было сделано для защиты лесов после пожаров. Ни региональное правительство, ни местные власти пока не ответили на этот вопрос.

Для них это остается "большой проблемой".

Местный житель тушит лесной пожар с помощью лопаты на северо-западе Испании Bernat Armangue/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Франция: последствия самых разрушительных пожаров

"Сгорело 135 гектаров принадлежащей мне земли", - говорит Натали Морло, которая пострадала от крупнейших за последние 30 лет лесных пожаров во Франции, когда пламя охватило ее муниципалитет.

Как и для Испании, лето 2022 года стало катастрофическим для Франции.

Тогда на юго-западе страны сгорело более 27 тыс. га, было эвакуировано 36 750 человек, а сам регион и его жители до сих пор испытывают страх, что подобное может повториться.

"Некоторые сосны в этих местах были посажены 60 лет назад моими бабушкой и дедушкой - теперь от них ничего не осталось", - рассказала Натали в интервью Euronews.

Пожарные используют шланг для тушения пожара недалеко от Ле-Люка на юге Франции Daniel Cole/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

После того, как в результате пожаров сгорела часть ее родового поместья, Натали оказалась деморализованной, ее убытки оцениваются примерно в 800 000 евро.

Хотя страховка компенсировала 135 тыс. евро, она говорит, что хуже всего осознавать, что земли, которые теперь будут восстанавливать, могут принести пользу только ее внукам.

На модернизацию путей и канав, установку камер наблюдения выделено 7,6 млн. евро, но для восстановления опустевших ландшафтов потребуется время.

"Для восстановления леса нужно два поколения. И это при условии, что в ближайшие 10 лет не возникнет новых пожаров", - говорит Филипп Барбедьенн, советник SEPANSO, ассоциации, отвечающей за охрану и развитие природы в регионе.

По его словам, слишком много времени проходит между обсуждениями в правительстве и моментом, когда меры доходят до широких слоев населения, что приводит к увеличению вероятности повторного возникновения лесных пожаров.

"Мы сыты по горло"

"Год спустя мы уже сыты по горло. Мы были практически предоставлены сами себе в борьбе с кризисом и его последствиями", - говорит Анна, жительница деревни Ла-Тест-де-Буш.

Местные жители недовольны тем, как национальная и региональная политика отнеслась к их региону Новая Аквитания после разрушительных лесных пожаров. В прошлом году президент Макрон пообещал восстановить леса, но в соответствии с рекомендациями по безопасности это начнется не раньше конца 2024 года.

По мнению Натали, наиболее актуальным вопросом, над которым необходимо работать властям, должна быть профилактика.

Житель Ла-Тест-де-Бюш идет по сгоревшему лесу EURONEWS

"Как местные жители, мы очень заботимся о своем регионе. Но мы видим, что это не всегда относится к туристам, - говорит Анна. - После лесных пожаров у нас были введены правила, которые все местные жители соблюдали. Но как только в регион стали стекаться туристы, все меры безопасности как будто исчезли".

Местные жители, по ее словам, отходят на второй план, поскольку туристы приносят региону большой финансовый доход.