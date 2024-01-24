Антарктида: новые колонии императорских пингвинов обнаружены с помощью спутника

By Christina Larson и AP

Мигрировать в те зоны, где их раньше не наблюдали учёные, пингвинов заставляет стремительное таяние морского льда.

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Учёные обнаружили в Антарктиде ранее неизвестные колонии императорских пингвинов, анализируя спутниковые снимки.

Это самый крупный из современных видов семейства пингвиновых, который находится под угрозой исчезновения. Императорские пингвины выводят своих птенцов зимой на участках замерзшего морского льда. Но если лёд начнёт ломаться до того, как птенцы оперились, большинство из них погибнет.

Согласно исследованию, опубликованному в среду, императорские пингвины иногда перемещают свои колонии, поскольку таяние льдов, вызванное изменением климата, угрожает местам их размножения.

На этой фотографии 2008-2009 годов, предоставленной Британской антарктической службой в январе 2024 года, изображён взрослый императорский пингвин и птенцы, Халли-Бей. Richard Burt/British Antarctic Survey via AP

Пингвинам приходится мигрировать

По словам Питера Фретвелла, исследователя Британской антарктической службы, одна из колоний пингвинов в районе залива Халли переместилась примерно на 30 километров к востоку. По его словам, нестабильные условия, начавшиеся в 2016 году, сделали прежнее место обитания опасным.

"Императорские пингвины пытаются найти более стабильные зоны, где лёд держится", – говорит он.

По словам Фретвелла, четыре недавно обнаруженные колонии, скорее всего, существовали уже много лет, но учёные не замечали их раньше. По его словам, в основном это небольшие колонии, насчитывающие менее 1000 размножающихся пар. В настоящее время учёным известно о 66 колониях императорских пингвинов.

На этих спутниковых снимков, сделанных Британской антарктической службой в январе 2024 года, видны четыре новых места обитания императорских пингвинов в Антарктиде. Copernicus/British Antarctic Survey via AP

Обнаружение новых особей не сильно меняет общие оценки численности популяции – в настоящее время она не превышает 300 000 размножающихся пар, – но новые данные помогают учёным понять, куда могут перемещаться пингвины, поясняет Фретвелл.

Неясно, могут ли какие-либо из вновь выявленных колоний быть отколовшимися группами от других более крупных колоний, говорит Дэниел Зиттербарт, исследователь пингвинов из Океанографического института Вудс-Хоула.

Но очевидно, что места их размножения находятся в постоянном движении, а потепление климата означает, что "пингвины будут всё больше мигрировать", - говорит он.