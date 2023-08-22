5 лет на экобаррикадах: "Пятницы ради будущего" в фотографиях

Грета Тунберг приняла участие в своей последней школьной забастовке после окончания учебы в июне, но движение в защиту климата вышло далеко за рамки ее первой одиночной акции протеста.

20 августа 2018 года климатическая активистка Грета Тунберг перестала ходить в школу. Вместо этого она сделала то, что послужило толчком к возникновению всемирного движения и, возможно, изменило ход истории.

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Каждый день в учебное время Тунберг сидела у здания Риксдага, парламента Швеции, с известным ныне плакатом "Skolstrejk för klimatet" ("Школьная забастовка за климат").

После аномальной жары и лесных пожаров в Швеции она хотела, чтобы правительство приняло конструктивные меры по борьбе с изменением климата.

Грета Тунберг перед зданием парламента Швеции, 2018 год TT News Agency/Hanna Franzen via REUTERS

Активистка придумала лозунг "Пятницы ради будущего", и теперь, пять лет спустя, они превратились в глобальное молодежное движение.

Первая акция "Пятницы ради будущего" за пределами Швеции прошла в Гааге у здания парламента Нидерландов. Ее возглавили активисты Сандор ван Гессель, Анн-Лор Строек, Янте Миннаерт и Эллис ван дер Борг.

Школьники на акции протеста у офиса бывшего премьер-министра Австралии Тони Эбботта в Сиднее, 2019 год AP Photo/Rick Rycroft

Этими выступлениями вдохновились в Австралии, и уже через несколько дней тысячи детей вместо того, чтобы идти в школу, по пятницам шли на улицу.

К концу года молодежь протестовала уже в 270 странах.

Как "Пятницы ради будущего" организовали крупнейшую в истории климатическую забастовку

В 2019 году импульс коллективной глобальной акции "Пятницы ради будущего" нарастал. В марте всемирная манифестация собрала более миллиона человек, которые провели 2200 акций протеста в 125 странах. В мае состоялась вторая, в ней приняли участие 1600 человек в 150 странах.

В сентябре прошла "Глобальная неделя ради будущего", к которой присоединились около четырех миллионов человек, в том числе школьники, - она считается самой крупной климатической забастовкой в мировой истории.

Протестующие на марше в Чикаго, пятница, 20 сентября 2019 года AP Photo/Charles Rex Arbogast

Чтобы принять участие в школьных забастовках в США и посетить климатический саммит ООН, Грета Тунберг совершила двухнедельное путешествие на парусной лодке через Атлантический океан.

А американские активисты Айрис Чжан и Джордж Чжан основали интернет-движение, чтобы сделать "Пятницы ради будущего" доступными для тех, кто не мог физически участвовать в забастовках.

Когда в 2020 году разразилась пандемия COVID-19, Тунберг призвала всех перенести свою активность в социальные сети.

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Молодые люди по всему миру стали размещать в Интернете свои плакаты "Школьная забастовка ради климата".

Молодые участники митинга "Климатическая забастовка" под охраной афганских сил безопасности в Кабуле, пятница, 20 сентября 2019 года AP Photo/Ebrahim Noroozi

Начиная с 2018 года глобальные климатические забастовки проходят практически каждый год, в них принимают участие сотни тысяч молодых людей, призывающих к более активным действиям в отношении изменения климата. Были созданы и другие группы, в том числе "Родители за будущее" и "Ученые за будущее".

Последняя школьная забастовка Греты Тунберг в защиту климата

Наряду с акциями протеста, Тунберг и ее товарищи по "Пятницам ради будущего" выступают на политической арене, обращаясь к мировым лидерам и экспертам на конференциях по всему миру.

За последние пят лет молодые активисты, с приглашениями или без, появлялись на крупных глобальных саммитах и призывали правительства к действиям.

Активисты климатического движения прошли маршем по улицам Глазго (Шотландия) во время конференции COP26 в 2021 году AP Photo/Alberto Pezzali

Сидха Рави, основатель организации "Пятницы ради будущего Индии", с помощью цифровых забастовок и более миллиона электронных писем выступила против противоречивых правил оценки воздействия на окружающую среду, принятых в ее стране. Эта акция имела широкий резонанс и привлекла внимание общественности к данной проблеме.

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И хотя немногие решения по климатическим обязательствам действительно напрямую связаны с акцией "Пятницы ради будущего", многие считают, что повышенное внимание к этой проблеме заставило мировых политиков действовать.

Климатические активисты Митци Джонелль Тан (Филиппины) (слева) и Ванесса Накате (Уганда) на COP27 в 2022 году AP Photo/Peter Dejong

В июне этого года Тунберг приняла участие в своей 251-й школьной забастовке в защиту климата. Это была ее последняя акция перед окончанием школы.

"Когда я начала бастовать в 2018 году, я и предположить не могла, что это к чему-то приведет", - написала она в социальной сети X. По ее словам, когда небольшая группа детей решила бастовать по пятницам, это привело к созданию организации "Пятницы ради будущего": "К акции присоединились еще несколько человек, и совершенно неожиданно это стало глобальным движением, растущим с каждым днем".

Грета Тунберг у здания шведского парламента во время своей последней школьной забастовки REUTERS/Marie Mannes

Я буду продолжать протестовать по пятницам, несмотря на то, что формально это не "школьная забастовка". У нас просто нет другого выхода, кроме как сделать все, что в наших силах. Борьба только начинается", - заключила шведская активистка.