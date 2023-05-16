Старейшего льва убили люди, всему виной – засуха

Angela Symons

На юге Кении местные скотоводы и хищники конкурируют за землю и ресурсы.

В Кении убили одного из старейших львов в мире по кличке Лункиито. О гибели животного сообщила природоохранная группа Lion Guardians.

"Лункиито был самым старым львом-самцом в нашей экосистеме и, возможно, во всей Африке", – заявили представители организации, которая работает над тем, чтобы народ масаи и дикие животные могли сосуществовать. В НКО добавили, что для них "было большой честью наблюдать за его жизнью и его наследием".

На прошлой неделе 19-летний хищник забрёл в деревню Олкелуньет, которая граничит с национальным парком Амбосели площадью 40 000 гектаров. По версии некоторых СМИ, льва закололи пастухи после того, как он предположительно запрыгнул в закон к домашнему скоту в поисках пропитания.

Окончание засухи обычно сопровождается ростом подобных инцидентов, поскольку в этом районе хищникам стало сложнее охотиться. "В отчаянии львы нападают на домашний скот", – отмечают защитники дикой природы, подчёркивая, что от сложившейся ситуации страдают "и люди, и звери".

"Засуха угрожает разорением многим владельцам скота, теперь они особенно бдительно следят за оставшимися животными", – говорят в группе Lion Guardians.

В неволе львы живут дольше

По оценкам Международного союза охраны природы и природных ресурсов, численность львов, живущих в естественных условиях, составляет от 23 до 39 тысячей особей. Их популяция неуклонно сокращается из-за потери своего исторического ареала обитания, а также таких угроз, как охота и браконьерство.

"Дикие" львы обычно живут от 10 до 14 лет, но только один из восьми доживает до зрелого возраста, сообщает Discovery UK. Самцы, как правило, погибают раньше в схватках с другими львами.

В неволе львы живут в среднем до 20 лет. Старейшему льву, о котором известно учёным и защитникам животных, было от 26 до 29 лет, он умер в неволе в Индии в 2018 году.

"Символ стойкости и сосуществования"

Как утверждают рейнджеры, ещё десять лет назад в экосистеме Амбосели-Тсаво, недалеко от границы с Танзанией, не было львов старше 10 лет, однако благодаря усилиям кенийских сообществ продолжительность их жизни удалось увеличить. Лункиито будут помнить как "символ стойкости и сосуществования", которое было мирным почти два десятилетия.

Сообщается, что у хищника осталось многочисленное потомство.

Убили не только Лункиито

По данным Кенийской службы дикой природы (KWS), на прошлой неделе вблизи Амбосели пастухи закололи ещё шесть львов после нападения на коз и собаку.

Это побудило чиновников провести встречу с местными жителями, на ней обсуждалось внедрение системы раннего предупреждения о присутствии диких животных возле деревень.

Помимо львов на юге Кении обитают буйволы, леопарды, гепарды, слоны, жирафы, зебры и другие млекопитающие.