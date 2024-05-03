By Euronews

Украине серьезно не хватает боеприпасов, людей и военной техники. Ситуация для ВСУ остается сложной, особенно в Донецкой области.

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На протяжении последних месяцев Украина уступает России позиции на востоке Донецкой области. И хотя США, наконец, одобрили выделение $61 млрд на военную поддержку Киева, в ВСУ утверждают, что этого хватит лишь для удержания линии фронта и, может быть, завоевания некоторых утраченных позиций.

Ситуация значительно ухудшилась из-за серьезной нехватки боеприпасов и оружия у западных союзников. В Киеве говорят, что украинским войскам приходится считать каждый патрон: они могут использовать не более 2000 в день, в то время как российская армия тратит по 7000.

"Утраченные позиции делают ситуацию более сложной. Приходится их отбивать. Думаю, расчеты в голове Путины немного изменились: мол, тактика, которую мы используем, откровенно говоря, жестокая, зато мы продвигаемся. Путин, вероятно, находится в более выигрышном положении, чем шесть месяцев назад. Так что это работает, и он может идти в наступление. Ситуация для украинцев сейчас, действительно, очень тяжелая. Реальная сложность в том, что вся техника и новые боеприпасы позволят лишь удержать фронт на месте", — считает старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований RUSI Эд Арнольд.

В ряде сражений Россия применяла так называемую тактику "человеческой волны": на поле боя отправлялась масса плохо обученных солдат, часто рекрутированных в тюрьмах заключенных, чтобы украинцы израсходовали на них большое количество боеприпасов. А затем уже в бой шли более опытные подготовленные войска с современным вооружением.

Александр Матяш — украинский офицер, который сражается на передовой с самого начала полномасштабного вторжения. Он воевал в Буче и в Авдеевке.

"Мы выиграем войну, но потери будут критическими для Украины. У нас не хватает людей: на начало войны нас было 38 миллионов. Слишком много людей уезжает. Некоторые из них не хотят воевать, некоторые не могут воевать. И если мы потеряем слишком много людей, мы просто не сможем защитить нашу страну. Поэтому нам нужна помощь", — подчеркивает он.

В начале этой недели генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев признал: "Украине на хватает оружия много месяцев". Из-за этого российская армия смогла продвинуться на фронте. "Но еще не слишком поздно для победы Украины. Больше поддержки на подходе", — сказал он. Вопрос в том, когда она прибудет.