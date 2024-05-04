Соглашение между Израилем и ХАМАС неизбежно - арабские СМИ

By Euronews

Соглашение между израильской стороной и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа неизбежно и будет достигнуто в течение ближайших дней, сообщают арабские СМИ

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Представители Израиля и ХАМАС достигли согласия по многим спорным вопросам по урегулированию ситуации в секторе Газа на консультациях в Каире. Об этом сообщили в субботу арабские СМИ.

Как указал источник телеканала Al Arabiya, соглашение между палестинским движением и израильской стороной о прекращении огня в Газе "неизбежно, если не возникнут новые препятствия".

Делегация ХАМАС прибыла в Каир, как отмечалось в заявлении движения, с намерением завершить переговоры с израильской стороной о прекращении боевых действий в секторе Газа и достичь соглашения. Движение указало, что "полно решимости довести дело до конца, чтобы удовлетворить требования палестинского народа о полном прекращении израильской агрессии, возвращении перемещенных лиц в места постоянного проживания, оказании гуманитарной помощи, восстановлении разрушенного анклава и завершении серьезной сделки по обмену" заложников, находящихся в руках радикалов в Газе, на палестинцев, заключенных в тюрьмах Израиля.

В консультационных встречах в Каире принимают участие представители Египта, Израиля, Катара, США и ХАМАС. По информации телеканала Al Hadath, ХАМАС "согласилось с предложенными двумя этапами плана по урегулированию и основная работа в ходе встреч будет проходить по согласованию третьего этапа", определяющего условия прекращения боевых действий в палестинском анклаве.

27 апреля Египет передал палестинским радикалам согласованную с израильской стороной инициативу, которая предполагает освобождение от 20 до 40 заложников, удерживаемых в Газе, в обмен на прекращение огня в анклаве. Как указывают источники арабских СМИ, соглашение между ХАМАС и Израилем, вероятнее всего, будет достигнуто "в течение ближайших нескольких дней, даже несмотря на отдельные оговорки".