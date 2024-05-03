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Бербок: Россия понесёт ответственность за кибератаку на СДПГ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что РФ ответит за кибератаку на членов СДПГ.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что РФ ответит за кибератаку на членов СДПГ. Авторское право AP Photo/Markus Schreiber
Авторское право AP Photo/Markus Schreiber
By Euronews
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В пятницу министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила, что федеральные следователи пришли к выводу, что к хакерской атаке на аккаунты электронной почты руководителей правящей партии причастна группировка APT28, предположительно связанная с ГРУ.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила связанных с Москвой хакеров в кибератаке на аккаунты Социал-демократической партии в январе 2023 года и предупредила, что она "не останется без последствий".

"Сегодня мы можем однозначно приписать прошлогоднюю атаку группировке APT28, которая управляется российской военной разведкой", – заявила министр, добавив, что федеральное расследование по этому делу "только что завершилось". 

"Другими словами, спонсируемые российским государством хакеры атаковали Германию в киберпространстве, и это абсолютно недопустимо и неприемлемо", – заявила Бербок на пресс-конференции в Австралии, где она находится с визитом.

В начале прошлого года Берлин заявил, что российские хакеры вывели из строя несколько немецких сайтов в отместку за решение отправить Украине танки Leopard. 

По сообщениям, взлом учётных записей электронной почты членов партийного руководства СДПГ мог привести к утечке данных. 

APT28 (она же Fancy Bear, Sofacy и Pawn Storm) известна атаками на государственные, информационные, военные и другие структуры по всему миру, а также на российских оппозиционеров и журналистов.

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