Бербок: Россия понесёт ответственность за кибератаку на СДПГ

By Euronews

В пятницу министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила, что федеральные следователи пришли к выводу, что к хакерской атаке на аккаунты электронной почты руководителей правящей партии причастна группировка APT28, предположительно связанная с ГРУ.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила связанных с Москвой хакеров в кибератаке на аккаунты Социал-демократической партии в январе 2023 года и предупредила, что она "не останется без последствий".

"Сегодня мы можем однозначно приписать прошлогоднюю атаку группировке APT28, которая управляется российской военной разведкой", – заявила министр, добавив, что федеральное расследование по этому делу "только что завершилось".

"Другими словами, спонсируемые российским государством хакеры атаковали Германию в киберпространстве, и это абсолютно недопустимо и неприемлемо", – заявила Бербок на пресс-конференции в Австралии, где она находится с визитом.

В начале прошлого года Берлин заявил, что российские хакеры вывели из строя несколько немецких сайтов в отместку за решение отправить Украине танки Leopard.

По сообщениям, взлом учётных записей электронной почты членов партийного руководства СДПГ мог привести к утечке данных.

APT28 (она же Fancy Bear, Sofacy и Pawn Storm) известна атаками на государственные, информационные, военные и другие структуры по всему миру, а также на российских оппозиционеров и журналистов.