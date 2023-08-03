Австралия: "самую редкую" рептилию в мире обнаружили впервые за 50 лет

Небольшую популяцию викторианских луговых безухих драконов обнаружили на востоке Австралии. Государство в целях защиты скрывает место обитания эндемика.

Викторианские луговые безухие драконы выжили на востоке Австралии. В последний раз в дикой природе эта ящерица была замечена в 1969 году. С тех пор учёные считали вид вымершим.

Когда-то эта небольшая рептилия была распространена в указанном регионе Австралии, но с течением времени различные факторы (потеря среды обитания из-за деятельности люди и появление таких хищников, как лисы и одичавшие кошки) привели к сокращению популяции.

Специалисты по охране природы предпринимали "серьёзные усилия" по поиску особей, которые сих пор были безрезультатными.

"Повторное открытие" Tympanocryptis pinguicolla произошло в начале этого года. При этом учёные и правительственные чиновники держат в секрете место обитания эндемика.

"Это удивительное открытие даёт нам возможность восстановить вид, который когда-то считался потерянным для нашего штата и всего мира", – заявила министр окружающей среды штата Виктория Ингрид Ститт.

"С помощью наших партнеров мы продолжим борьбу за сохранение этого вида, находящегося под критической угрозой исчезновения, чтобы будущие поколения могли узнать об этой уникальной ящерице и увидеть её", – добавила она.

Над сохранением вида совместно с Департаментом изменения климата, энергетики, окружающей среды и водных ресурсов работают, в частности, зоопарки Виктории, а также организации Wildlife Profiles и Museums Victoria.

Кто такой викторианский луговой безухий дракон?

В Австралии обитает более 70 видов ящериц.

Драконы, напоминающие миниатюрные версии своих мифологических собратьев, относятся к семейству игуановых, обитающих в Африке, Азии и Австралии. Несколько видов также распространены в Южной Европе.

У викторианского лугового безрогого дракона нет наружного ушного отверстия и функциональной барабанной перепонки, а его размеры от головы до хвоста составляют не более 15 см.

Правительство австралийского штата и федеральные власти планируют потратить 188 000 австралийских долларов (113 000 евро) на обучение собак-ищеек для обнаружения новых особей драконов.

Зоопарки Виктории также создают специальную программу по разведению ящериц, чтобы обеспечить их выживание в будущем.

В соответствии с Законом о гарантиях сохранения флоры и фауны штата Виктория и федеральным Законом об охране окружающей среды и сохранении биоразнообразия рептилию включили в список видов, находящихся на грани исчезновения.

Небольшая популяция слоновых черепах, считавшихся вымершими более века назад, выжила на Галапагосе. Canva

Какие ещё "вымершие" виды были "открыты" заново?

Австралийский дракон – не первый вид, которому "выпал второй шанс" после десятилетий тщетных поисков.

В 2019 году учёные вновь обнаружили редкий вид гигантской черепахи, которую в последний раз видели в 1906 году.

В 2022 году подтвердилось, что речь о Chelonoidis phantasticus – галапагосской или слоновой черепахи.

В 2019 году исследователи также впервые за 40 лет заметили "гигантскую пчелу Уоллеса". Самки этих пчёл рассматриваются как самые крупные в мире пчелы.

В том же году учёные впервые за 30 лет сфотографировали при помощи фотоловушек самое маленькое копытное животное в мире – вьетнамскую мышь-оленя или серебристого шевротейна.