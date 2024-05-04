Тбилиси: тысячи протестующих против "российского закона"

By Euronews

В Грузии продолжаются акции протеста против закона, который может преградить стране путь в Евросоюз

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Тысячи людей вышли в пятницу на улицы Тбилиси на демонстрацию против принятия так называемого "закона об иностранных агентах". Такие акции продолжаются в стране уже несколько недель.

Манифестация началась около гостиницы "Параграф", где проходила ежегодная встреча Азиатского банка развития. Затем участники направились к расположенному неподалеку офису правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", а позднее вернулись на проспект Руставели к зданию парламента.

1 мая депутаты во втором чтении поддержали законопроект "О прозрачности иностранного влияния", против которого высказывались президент страны Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые считают его препятствием на пути Грузии в Евросоюз. Госдепартамент США заявил, что целью законопроекта является подрыв активного гражданского общества страны. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" утверждают, что закон служит лишь целям прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ.

Согласно документу, СМИ, неправительственные организации и другие некоммерческие организации должны будут зарегистрироваться как "преследующие интересы иностранной державы", если они получают более 20 % финансирования из-за рубежа.

Оппозиция называет закон "российским", поскольку Москва использует аналогичный против независимых новостных СМИ и организаций, критикующих Кремль.