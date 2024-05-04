МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского

By Euronews

Россия объявила в розыск украинского президента - "по статье УК", по какой именно неизвестно

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующая карточка розыска появилась в базе ведомства. В ней указывается, что "Зеленский Владимир Александрович разыскивается по статье УК РФ". Статья уголовного дела в базе не приводится.

В карточке также указаны дата и место рождения Зеленского и национальность.

С 20 мая 2019 года Владимир Зеленский является президентом Украины и Верховным главнокомандующим Вооружённых сил страны, которая уже более 2 лет противостоит полномасштабной российской военной агрессии.

Его предшественника - Петра Порошенко - в российском ведомстве также решили разыскать, опубликовав карточку и на него.

В чем обвиняют Порошенко также неизвестно.

Москва, пытаясь оправдать развязанную ею войну в Украине, называет своих оппонентов в Киеве "преступным режимом" и всячески пытается убедить в этом российских граждан.