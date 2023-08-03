Человечество исчерпало годовой запас ресурсов планеты 2 августа

2 августа наступил день, когда человечество исчерпало запас ресурсов планеты, которые Земля может восстановить за один год. Эта дата постоянно сдвигается вперед.

Человечество исчерпало годовой бюджет ресурсов Земли менее чем за восемь месяцев.

2 августа наступил так называемый Всемирный день экологического долга (Earth Overshoot Day). Это дата, в которую мы израсходовали все ресурсы, которые планета может восстановить за один год.

"Постоянный перерасход ресурсов приводит к появлению всё более заметных симптомов, среди которых необычные волны жары, лесные пожары, засухи и наводнения, что может поставить под угрозу производство продуктов питания", — говорит генеральный директор Глобальной сети экологического следа Стивен Теббе. Эта организация каждый год подсчитывает количество израсходованных ресурсов.

В 2023-м дата наступила почти на полгода раньше, чем первый День экологического долга, который выпал на 29 декабря 1970 года.

Но есть и хорошие новости: мы использовали наш годовой бюджет примерно на пять дней позже, чем в 2022 году.

Как рассчитывается Всемирный день экологического долга?

Всемирный день экологического долга рассчитывается на основе данных ООН для определения экологического следа каждой страны и биоемкости планеты. Биоемкость — это способность Земли производить возобновляемые ресурсы и поглощать отходы, а экологический след — это нагрузка на природу, включающая потребление ресурсов и выбросы.

Как двигался Всемирный день экологического долга Global Footprint Network

Глобальное потепление, вызванное выбросами огромного количества CO2 в результате сжигания ископаемого топлива, является причиной дефицита, отмечает Глобальная сеть экологического следа. Организация утверждает: чтобы выбросы снизились на 43% к концу десятилетия, День экологического долга должен ежегодно сдвигаться на 19 дней назад.

Какие страны потребляют больше всего ресурсов?

Некоторые страны сжигают ресурсы быстрее, чем другие.

Если бы все жители планеты жили так, как жители США, то День экологического долга приходился бы на 13 марта. Для Бельгии это было бы 26 марта, для Франции — 5 мая, для Испании — 12 мая.

Когда наступает День экологического долга в разных странах Global Footprint Network

Хуже всего дела обстоят в Катаре, где День экологического долга приходится на 10 февраля, и Люксембурге (14 февраля).

Однако если бы все жили так, как жители Индии, то перерасхода ресурсов не было бы вообще: ежегодно расходовалось бы всего 0,8 ресурсов планеты.

Как мы можем отодвинуть Всемирный день экологического долга?

По данным Глобальной сети экологического следа, увеличение доли низкоуглеродных источников энергии в мире с 39% до 75% позволит перенести дату на 26 дней назад.

Сокращение количества пищевых отходов вдвое даст нам 13 дней, а восстановление лесов на площади 350 млн га — еще 8 дней.

Другие меры национальной политики, такие как создание "15-минутных городов", где до всего необходимого можно добраться пешком или на велосипеде, а также введение четырехдневной рабочей недели, позволят отодвинуть этот срок на 11 дней.

Поощрение использования экологичного транспорта также может способствовать переносу Дня экологического долга на более поздний срок. Если треть всех километров, проеханных на автомобиле, заменить общественным транспортом, пешими или велосипедными прогулками, то дата наступит на 13 дней позже.