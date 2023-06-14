"Планета больна": мы перешли почти все безопасные границы, говорят ученые

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Большинство так называемых "планетарных границ" сейчас перейдены. Жизнь на Земле вошла в "опасную зону", говорится в новом докладе группы ученых.

Согласно новому исследованию, мы перешли семь из восьми научно установленных "планетарных границ", нарушение которых ставит под угрозу стабильность экосистем Земли.

Сейчас мы находимся в "опасной зоне", причем не только из-за перегревающейся планеты, теряющей природные зоны, но и в плане благополучия живущих на ней людей.

Команда более чем из сорока ученых из разных стран изучила "защитные перила" экосистемы Земли. Впервые в исследование включены показатели "справедливости", которые предусматривают предотвращение ущерба для разных стран, этносов и полов.

Исследование было опубликовано научной группой Earth Commission в журнале Nature в среду.

Какие "планетарные границы" пересечены?

В исследовании рассматривались восемь границ, среди которых климат, загрязнение воздуха, воды и запасы пресной воды.

Загрязнение воздуха остается единственной планетарной границей, которую мы не перешли, однако опасность есть на местном и региональном уровнях.

Климат уже представляет серьезную проблему для отдельных групп людей, говорится в исследовании. Исследователи обнаружили "горячие точки" по всей Восточной Европе, Южной Азии, Ближнему Востоку, Юго-Восточной Азии, Африке, большей части Бразилии, Мексики, Китая и в некоторых западных районах США.

Примерно 2/3 регионов Земли не соответствуют критериям безопасности пресной воды, подсчитали ученые.

Женщина и ее дочь в реке Джамна, покрытой химической пеной, Индия. AP Photo

Земля в "опасной зоне", но это "не смертельный диагноз"

"Мы находимся в опасной зоне в плане большинства планетарных границ", - говорит соавтор исследования Кристи Эби, профессор Вашингтонского университета.

Если бы Земля проходила ежегодный медосмотр, "врач сказал бы, что планета сейчас больна", сказала на пресс-конференции сопредседатель Комиссии Земли, профессор экологии Амстердамского университета Джойета Гупта.

"Она больна во многих различных областях или системах, и эта болезнь затрагивает людей, живущих на Земле", - предупреждает Гупта.

Это не смертельный диагноз. По словам ученых, планета может восстановиться, если мы изменим ситуацию в плане использования угля, нефти и природного газа, а также наше отношение к земле и воде.

Но сейчас "практически везде мы движемся в неверном направлении", отметил руководитель проекта, директор Потсдамского института исследований воздействия на климат Йохан Рокстрём.

Обугленные деревья после лесного пожара, охватившего район Вила-Нова-Самуэль в Бразилии. AP Photo

Как ученые определили эти границы безопасности?

Команда примерно из 40 ученых определила для каждой экологической категории границы, пересечение которых несет вред для целых групп людей.

По словам Рокстрёма, он считает эти границы "ограждением для безопасности", за пределами которого риски становятся выше, но не обязательно смертельными.

В прошлом он и другие ученые предпринимали попытки такого рода целостного измерения различных взаимосвязанных экосистем Земли. Отличие данного проекта заключается в том, что ученые также рассматривали местные и региональные уровни и добавили элемент справедливости.

Этот элемент включает в себя влияние на молодое и старое поколения, различные народы и даже виды. Зачастую он применяется к условиям, которые вредят людям больше, чем планете. Наглядным примером является изменение климата.

Ущерб есть даже при повышении температуры на 1 градус

В докладе используется тот же показатель потепления на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, который лидеры стран зафиксировали в Парижском климатическом соглашении.

По словам Рокстрёма, на сегодняшний день потепление в глобальном масштабе составило уже около 1,1 градуса, то есть эту безопасную границу мы еще не пересекли, но это не означает, что люди не страдают.

"Мы пытаемся показать в нашей работе, что даже при повышении температуры на 1 градус происходит огромное количество разрушений", - указывает Гупта, напоминая о десятках миллионов людей, которые подвергаются воздействию экстремально высоких температур.

Планетарная граница безопасности в 1,5 градуса не нарушена, но "справедливая" граница, при которой люди страдают от повышения на 1 градус, уже была пересечена".

Жители одной из деревень северной Кении AP Photo

"Устойчивость и справедливость неразделимы", - полагает руководитель экологических исследований Стэнфордского университета Кристофер Филд, который не принимал участия в исследовании.

По его мнению, нужно бы установить еще более строгие границы.

"Небезопасные условия не обязательно должны охватывать большую часть площади Земли, чтобы считаться неприемлемыми, особенно если они сосредоточены в бедных и уязвимых сообществах", - говорит Филд.

Профессор экологического здравоохранения и декан школы общественного здравоохранения Университета Джорджа Вашингтона Линн Голдман считает, что исследование "довольно смелое", но она не испытывает оптимизма по поводу того, что оно приведет к серьезным действиям.