Новый план Макрона: сократить потребление воды и увеличить тарифы на её использование

Франция, в условиях изменения климата и риска засухи, намерена улучшить управление водными ресурсами. Национальный план экономии воды представил президент Эммануэль Макрон. Предусматривается сокращение потребления воды во всех сферах экономики на 10% к 2030 году. Помимо улучшения ирригационных систем и модернизации водопроводных сетей, речь идет и о прогрессивном увеличении тарифов на использование воды.

Эммануэль Макрон, президент Франции:"Как и в случае с энергетикой, к лету мы запросим у каждой отрасли план экономии воды. В ближайшие дни министры соберут представителей сфер, которых это касается, — энергетики, промышленности, туризма, отдыха, сельского хозяйства. Это работает, когда все знают, как развивается ситуация, когда все осознают свои обязанности и когда мы знаем, что усилия разделены".

Макрон также объявил о выделении дополнительных 500 миллионов евро агентствам, которые реализуют проекты по улучшению пользования водными ресурсами.

В феврале Франция пережила очередной период засухи, длившийся более месяца, что является зимним рекордом. Лето прошлого года оказалось одним из самых теплых и засушливых.