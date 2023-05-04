От засухи к наводнению: Эмилия-Романья оказалась под водой

Обмелевшие из-за засухи реки вышли из берегов, в регионе второй день не прекращаются ливни
Проливные дожди вызвали наводнение в густонаселенном итальянском регионе Эмилия-Романья, в результате чего погибли по меньшей мере два человека.
Недавно обмелевшие из-за засухи русла рек вышли из берегов после полутора суток безостановочных ливней.
В четверг, 4 мая, в некоторых районах региона Эмилия-Романья сохраняется красное предупреждение о наводнениях и суровой погоде.
Сотни людей были эвакуированы из своих домов из-за наводнения. Школы во многих муниципалитетах региона Эмилия-Романья в четверг останутся закрытыми.
Желтое предупреждение о возможных грозах и сильных дождях было также объявлено для регионов Базиликата, Калабрия, Сицилия и Ломбардия.
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