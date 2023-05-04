От засухи к наводнению: Эмилия-Романья оказалась под водой

Euronews

Обмелевшие из-за засухи реки вышли из берегов, в регионе второй день не прекращаются ливни

Проливные дожди вызвали наводнение в густонаселенном итальянском регионе Эмилия-Романья, в результате чего погибли по меньшей мере два человека.

Недавно обмелевшие из-за засухи русла рек вышли из берегов после полутора суток безостановочных ливней.

В четверг, 4 мая, в некоторых районах региона Эмилия-Романья сохраняется красное предупреждение о наводнениях и суровой погоде.

Сотни людей были эвакуированы из своих домов из-за наводнения. Школы во многих муниципалитетах региона Эмилия-Романья в четверг останутся закрытыми.

Желтое предупреждение о возможных грозах и сильных дождях было также объявлено для регионов Базиликата, Калабрия, Сицилия и Ломбардия.