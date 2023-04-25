Из школы - в море: какие навыки помогут найти "морскую" работу в Европе?

Норвежский остров Фрёйа известен великолепными условиями для выращивания лосося. Здесь расположена Гури Кунна — новаторская школа, которая на протяжении десятилетий обучает детей с 16-летнего возраста работе в рыбоводческой отрасли. Сотни девочек и мальчиков поступают сюда, чтобы овладеть всеми навыками рыбоводства — от управления катером до ухода за рыбой на настоящей лососёвой ферме, расположенной всего в нескольких минутах от школы.

"Когда я училась в 10 классе, мне сказали, что специалисты в этой области будут пользоваться большим спросом, что за этим сектором будущее. А мне нравится работать в море, поэтому я решила изучать аквакультуру! - говорит Суннива Элизе Йохансен, ученица школы Гури Кунна. - В первый год программы учителя нам во всем помогают, но во второй год мы работаем более самостоятельно. Это готовит нас к стажировке в аквакультурной компании в течение следующей пары лет".

Пример этой школы вдохновил BRIDGES, финансируемый Европой проект, который направлен на улучшение сотрудничества между школами и промышленностью для повышения квалификации в секторе аквакультуры в четырех скандинавских странах.

Даг Виллманн, координатор проекта BRIDGES: "Сектор нуждается в квалифицированных работниках. Когда мы начали работать с Исландией несколько лет назад, они были почти в отчаянии из-за отсутствия учебных курсов. Эта отрасль опирается на малонаселенные районы, поэтому им нужно было образование — и очень быстро! Проект BRIDGES направлен на развитие школ, чтобы они стали своего рода центрами, способствующими росту числа квалифицированных рабочих".

Классы и лаборатории школы расположены рядом с промышленными предприятиями в одном аквакультурном кластере. Это помогает преподавателям сверять программу с реальными потребностями рынка труда.

Йон Ивар Теодорсен, учитель, школа Гури Кунна: "Близость ко всей цепочке, от поставщиков корма до фермерских компаний — это огромное преимущество. Оно дает нам уникальную возможность быть в курсе всех событий, происходящих в отрасли. Это гарантирует, что наше образование всегда актуально, что мы обучаем навыкам, действительно необходимым в отрасли".

Аквакультура имеет важное значение для выбранного Европой "зеленого курса": она способствует развитию экономики прибрежных районов и обеспечивает устойчивое производство морепродуктов. Квалифицированные специалисты - ключ к успеху. Команда проекта убеждена, что от сотрудничества выигрывают и промышленность, и образование.

Элизабет Нордин, координатор проекта, Blue Competence Centre: "По сути, это эффективное управление ресурсами, и вместе мы сильнее. То, что школы, промышленность, муниципалитеты и государство могут работать вместе над решением проблем, с которыми сталкивается отрасль, - это действительно отличный способ экономии денег, усилий, а также возможность мыслить более оригинально".

Морская логистика - еще одна сфера сотрудничества промышленности и образования. Европейские порты, как этот терминал в Лиссабоне, создают 2,5 миллиона рабочих мест, но многие сотрудники с трудом успевают за быстро меняющейся отраслью. Не все инженеры и менеджеры по логистике обладают навыками в области информационных технологий и коммуникаций, необходимыми для современного рынка.

Гильерме Гомеш, управляющий директор, Grupo Sousa: "Сегодня клиенты хотят точно знать, где находится их груз. Если у нас нет системы слежения — груз прибыл на терминал, груз сейчас на судне, груз прибудет в пункт назначения - мы выпадаем из этого рынка. Конечно, мы должны знать, как это делать, но в учебниках про это ничего нет!"

Гильерме Гомеш, менеджер крупной португальской судоходной компании, проходит новый магистерский курс, разработанный в рамках проекта MarLEM при поддержке ЕС, чтобы устранить эти пробелы в знаниях.

Мануэль Каррашейра, координатор проекта MarLEM: "Мы даже не знаем, какими будут реальные потребности в навыках и компетенциях через три-четыре года, это удивительно! Нам нужно много инвестировать в новые технические навыки и в "мягкие" навыки, что вроде бы старомодно, но очень важно".

Проект предлагает повышать или менять квалификацию сотрудников портов общими усилиями промышленности, высших школ и администрации.

Хелена Карвальо, профессор, Университет NOVA Лиссабон: "Эти профессионалы могут быть из индустрии морской логистики или теми, кто работает, например, на складе и хочет сменить профессию или получить более выгодные возможности трудоустройства".

Эксперты прогнозируют рост спроса на высококвалифицированных и опытных специалистов в морской экономике Европы. Однако многие отрасли уже испытывают трудности с поиском подходящих кандидатов, что ограничивает их рост.

Фредерико Пинто Феррейра, менеджер по "синим" технологиям, Fórum Oceano: "Эти отрасли сталкиваются с тремя основными движущими силами - цифровизацией, декарбонизацией и циркулярной экономикой. Поэтому всем им нужны квалифицированные специалисты для управления новыми профессиями и новыми задачами этих секторов. Мы хотим, чтобы эта учебная программа постоянно адаптировались к быстрым изменениям в этих секторах".

Морские навыки могут открыть новые карьерные возможности даже в таких областях, как археология, геология и другие науки, которые проявляют растущий интерес к подводным участкам. Но учёные — не туристы, нырять им сложно: профессиональная работа дайверов требует дорогостоящей сертификации и оборудования.

Чтобы решить эту проблему, Университет Салоников в Греции запустил проект, цель которого - сделать научный дайвинг более доступным и помочь молодым учёным сделать карьеру в этой области.

Панайотис Токмакидис, инженер-строитель и геодезист: "У научного дайвинга много задач, и мы считаем, что в ближайшие десять лет, то есть в десятилетие океанов, у нас возникнет проблема - нехватка научных дайверов. Поэтому мы должны как можно скорее создать систему обучения, готовить новых ученых для таких задач и сертифицировать их таким образом, чтобы они могли работать невзирая на границы".

Отсутствие единого европейского стандарта для "научного дайвинга" затрудняет международную работу многих ученых, несмотря на наличие у них схожих навыков.

Для решения этой проблемы в рамках проекта ScienceDIVER разрабатывается универсальный стандарт обучения — чтобы сертифицированные учёные могли нырять по всему миру, независимо от своего гражданства.

Кимон Пападимитриу, координатор проекта ScienceDIVER: "Местные стандарты создавались спонтанно, они отражали местные потребности, и картина в итоге получилась фрагментированной. Но сегодня мы говорим о глобальной экономике, о научном освоении океана для устойчивого развития, о "синей" экономике ЕС, и эта проблема встаёт перед нами во весь рост. Так что мы проактивно готовим новое поколение для её решения".

Пилотные учебные курсы в трех странах ЕС не только открывают новые и захватывающие карьерные пути для тех, кто интересуется научным дайвингом, но и привлекают больше молодых умов к изучению и защите океана.

Кимон Пападимитриу, координатор проекта ScienceDIVER: "Мы затрагиваем важную тему океанской грамотности, массового вовлечения людей в область передовых решений и практик, которые позволят защитить наш океан и нашу планету".

А тем, кто овладел востребованными навыками, "синяя" экономика Европы может открыть бескрайнее море карьерных перспектив.