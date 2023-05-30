Европа защитит критически важную инфраструктуру с помощью роботов

Многие аспекты нашей повседневной жизни зависят от скрытых подводных кабелей и другой морской инфраструктуры. Инциденты, подобные взрывам на "Северном потоке", подтолкнули ЕС и НАТО разработать планы по повышению безопасности.На помощь, в числе прочего, приходят роботы.

Учения в Северном море

Каждый год страны ЕС проводят учения береговой охраны Coastex. Одно из последних было проведено в бельгийском Северном море: там смоделировали чрезвычайную ситуацию на морской ветряной электростанции. Учения опираются на реальную историю: в 2021 году лодка с мигрантами потерпела аварию в Ла-Манше и оказалась в зоне бельгийской ветроэлектростанци.

Учения имитируют реальную историю с лодкой мигрантов. Euronews

Командор Курт де Винтер, директор Центра морских операций ВМС Бельгии, комментирует: "Мы отрабатываем действия при несанкционированной высадке людей на этих морских сооружениях — это одна из возможных угроз ветряным электростанциям. Кроме того, мы налаживаем взаимодействие и противодействие угрозам со стороны различных госслужб Бельгии".

В ходе учений центры управления и суда в море координируют спасение "мигрантов", терпящих бедствие у ветряной турбины. Ситуация принимает мрачный оборот, когда вооруженные "контрабандисты" захватывают заложников на одной из морских платформ. На место происшествия вызывают специальные полицейские и военные подразделения. Флот, военные, полиция и даже оператор ветряной электростанции должны объединить усилия, чтобы разрешить этот кризис.

Начальник катера специального назначения, сохранивший анонимность из соображений безопасности о распределении задач так: "Нам необходим доступ к специализированным гражданским судам в районе электростанции, чтобы подняться на морскую платформу. Корабли ВМС помогают в координации действий и оказании медицинской помощи. А вертолеты - обеспечивают огневую поддержку и наблюдение с воздуха".

Фокус учений на инфраструктуре не случаен: морские ветряные электростанции обеспечивают 10% потребностей Бельгии в электроэнергии. В ближайшие десять лет этот показатель может утроиться. Ветряные электростанции - лишь один из примеров критически важной морской инфраструктуры, от которой все больше зависит Европа.

"Бельгийское Северное море и пролив Ла-Манш действительно являются перекрестком жизненно важной инфраструктуры, причем не только на поверхности моря, но главным образом на морском дне, - поясняет Курт де Винтер. - Речь идет не только о коммуникационных системах, но и о силовых кабелях, трубопроводах для нефти и газа. Они очень уязвимы для различных видов угроз. Одна из них - шпионаж и диверсионные действия противника. И эта угроза - не гипотетическая, а реальная: мы убедились в этом на примере инцидента с "Северным потоком", который просто открыл глаза европейским странам на эту угрозу, стал импульсом к усилению защиты морской инфраструктуры".

Учения завершаются задержанием "контрабандистов". Безопасность ветряной электростанции восстановлена. Но защита критически важной инфраструктуры на море остается актуальной темой во всей Европе.

Мелкие аварии, такие как повреждение отдельных кабелей судами, не вызывают больших проблем. Но крупный сбой или преднамеренная атака могут иметь серьезные последствия, особенно для островов и других регионов с плохой связью. В Женеве мы встретились с профессором Кристианом Бюгером. Он — соавтор исследования, отмечавшего уязвимость подводных кабелей в Европе за считанные месяцы до того, как инцидент с "Северным потоком" привлек всеобщее внимание к этой проблеме. Бюгер признал, что после случившегося на Балтике он видит изменение восприятия угроз в Европе.

"Кабели перестали быть чем-то незаметным, - комментирует Бюгенр. - Теперь мы осознали, что подобные нападения возможны, и есть вероятность того, что они повторятся. В связи с этим Европейский Союз и НАТО разработали планы по усилению мер безопасности. Большая часть того, что делается сейчас, касается усиления контроля, более полного отслеживания того, что происходит на морской поверхности и под водой. Необходимо и тесное сотрудничество в области безопасности между промышленностью, политиками и военными. Собрать сегодня все эти стороны, согласовать оптимальные шаги, договориться о распределении задач - дело не из легких".

Робот вместо аквалангиста

Часто неясно, на ком лежит ответственность за защиту и обслуживание конкретных подводных кабелей. Подводные операции затратны и сложны — для них обычно требуются специализированные суда и профессиональные аквалангисты.Одним из решений могут стать роботы. Институт системной и компьютерной инженерии, технологий и науки (INESC TEC) в Порту разработал устройства, которые могут подолгу наблюдать за подводной инфраструктурой.

Карлош Альмейда, исследователь в области робототехник, поясняет: "Без роботов для таких задач требуется сразу много водолазов, поскольку они не могут находиться под водой подолгу. К тому же это опасно. А с роботами риска для людей нет".

Спуск робота под воду. Euronews

Роботы испытываются в рамках европейского научного проекта EU-SCORES на экспериментальной площадке в Атлантическом океане. Два робота могут выполнять задачи в тандеме, ведя наблюдение за морскими энергопарками, кабелями, трубопроводами и другой подводной инфраструктурой. ИсследовательАльфредо Мартинш представляет новинки: "Этот робот может базироваться в конкретной точке, прислушиваясь к окружающей его среде, проверяя, нет ли вторжения, - отмечает ученый. - И он способен менять свое местоположение. С точки зрения обороны, безопасности, важно, чтобы нападающие не знали, где находится защитник... А второй робот универсален, он используется либо для составления карт, либо для инспектирования, либо для помощи в эксплуатации и обслуживании инфраструктуры в море - не только кабелей, но и морских ветряных турбин или волновых преобразователей энергии".

Оснащенные чувствительными камерами, гидролокаторами, магнитометрами и алгоритмами искусственного интеллекта для выявления угроз, такие роботы могут развернуть широкую и гибкую сеть подводного наблюдения.

"В будущем это станет такой же обыденностью, как смартфоны для нас сегодня. Вокруг ветряных турбин в море будут кружить роботы, выполняя свои задачи", - убежен Мартинш.

Критически важная инфраструктура всё шире простирается над волнами и по морскому дну. Её защита от любых угроз — бесспорная необходимость.