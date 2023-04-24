Европа: более 1200 детей ежегодно умирают из-за грязного воздуха

В ЕС более 1200 детей и подростков ежегодно гибнут из-за загрязнения воздуха, об этом говорится в новом отчёте Европейского агентства по окружающей среде.

Несмотря на то, что за последние десятилетия уровень особо вредных выбросов сократился, содержание в атмосфере озона, диоксида озота (NO2) и твёрдых микрочастиц диаметром до 2,5 микрометра (PM 2.5), превышает нормы, установленные ВОЗ. Их воздействию подвергается около 90% городского населения ЕС, худшие показатели были зафиксированы в Центральной и Восточной Европе, а также Италии.

Как отмечают авторы доклада, загрязнение воздуха повышает риск рождения ребёнка с низкой массой тела, с ним также связаны хронические болезни, в том числе астма, которой страдают 9% несовершеннолетних в Европе.

Согласно обновлённому рейтингу, португальские и шведские дети меньше всего подвержены токсичным выбросам. Тройку городов ЕС с самым чистым воздухом составляют Фару, Умео и Упсала.

Эксперты агентства рекомендуют правительствам обратить внимание на качество окружающей среды вокруг школ, детских садов и спортивных сооружений.