Популярные препараты Ozempic и Wegovy снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Препараты Ozempic и Wegovy, снижают риск сердечных приступов и инсультов независимо от потерянного веса.

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Препарат для снижения веса семаглутид, продающийся под торговыми названиями Ozempic и Wegovy, снижает риск сердечных приступов и инсультов независимо от количества веса, которое пациенты теряют во время приема лекарства.

Семаглутид также помогает людям удерживать вес в течение как минимум четырех лет. Таковы результаты двух новых исследований, представленных на Европейском конгрессе по проблеме ожирения. Мероприятие состоялось в Венеции.

Семаглутид - основное действующее вещество популярных препаратов для снижения веса Ozempic и Wegovy. Он имитирует гормон GLP-1, который может сигнализировать пациенту о том, что его организм сыт.

Группа ученых проанализовала результаты исследования SELECT, которое проводилось с октября 2018 года по март 2021 года. В нем приняли участие более 17 600 взрослых из 41 страны с предсуществующими сердечно-сосудистыми заболеваниями и избыточным весом или ожирением.

Исследование финансировалось датской фармацевтической компанией Novo Nordisk, которая является создателем препарата. Пациенты принимали семаглутид или плацебо один раз в неделю в течение в среднем 3,3 года.

Исследование выявило 20% снижение риска сердечно-сосудистых эпизодов (инфаркт, инсульт) и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Данные были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine в 2023 году. Затем, анализируя эти данные, ученые пришли к выводу, что преимущества от приема препарата не зависят от степени потери веса.

Джон Динфилд, профессор Университетского колледжа Лондона:“Наши результаты показывают, что величина эффекта лечения семаглутидом не зависит от количества потерянного веса, что позволяет предположить, что препарат обладает другими действиями, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, помимо уменьшения количества нездоровых жировых отложений".

"Я думаю, что это действительно важное открытие", - сказал Динфилд, добавив, что этот класс препаратов, как и статины, может "в равной степени изменить течение многих хронических заболеваний.

Также на конгрессе в Венеции ученые представили анализ данных по еще одному исследованию, результаты которого были опубликованы на этой неделе в журнале Nature Medicine. Специалисты выявили, что пациенты, принимавшие семаглутид, потеряли значительно больше веса, чем те, кто получал плацебо.

Прием препарата в течение как минимум четырех лет приводил к клинически значимой потере веса и уменьшению объема талии у взрослых людей с избыточным весом или ожирением, но не страдающих диабетом.

Донна Райан из Пеннингтонского биомедицинского исследовательского центра в США, заявила на пресс-конференции, что у пациентов, принимающих семаглутид, гораздо больше шансов больше не страдать ожирением после лечения этим препаратом.

Спустя два года на фоне приема препарата почти 68% пациентов, потеряли 5% веса и более. 44% пациентов потеряли 10% веса и более.

Авторы доклада отметили, что исследование имело некоторые ограничения. Например, в него не были включены люди с избытком жира в организме, но с нормальным индексом массы тела (ИМТ).

Ученые заявили, что поддерживают широкое использование препарата, принимаемого один раз в неделю, для профилактики инсульта или инфаркта у людей с избыточным весом и ожирением, имеющих предшествующие сердечно-сосудистые заболевания.

Может ли это лечение быть полезным для первичной профилактики и снижения риска не только сердечно-сосудистых событий, но и многих других заболеваний у людей с избыточным весом или ожирением?

Как сказал Мартин Лэндрей, генеральный директор некоммерческой организации Protas , для ответа на этот вопрос потребуются достаточно крупные, всеобъемлющие и долгосрочные исследования.

Проблемы с весом и ожирением все чаще встречаются в странах ЕС: по данным статистического бюро Евростат, в 2019 году 52,7% взрослого населения имели избыточный вес.

Ожирение считается серьезной проблемой общественного здравоохранения, поскольку оно повышает риск развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет.