Путин посетит Китай с госвизитом 16-17 мая

By Euronews

В программе президента РФ — поездки в Пекин и Харбин.

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Президент РФ Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая с первым зарубежным государственным визитом после вступления в должность. Об этом сообщают пресс-служба Кремля и МИД КНР.

Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Китай оказывает России политическую поддержку в войне в Украине и продолжает экспортировать станки, электронику и другие товары, которые считаются вкладом в российские военные усилия, не экспортируя при этом оружие. Китай является крупным экспортным рынком для поставок российских энергоносителей и последовательно выступает против экономических санкций против России.

Китай и РФ также провели ряд совместных военных учений.

"Лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов.

Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая. В программе президента — встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой предполагается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Президент РФ также посетит Харбин — административный центр провинции Хэйлунцзян, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.