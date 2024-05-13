Евросоюз в ярости из-за запрета его флагов на "Евровидении"

Брюссель возмущён запретом на демонстрацию флагов ЕС на Мальмё-Арене. Организаторы конкурса "Евровидение" объяснили своё решение геополитической напряженностью

РЕКЛАМА

Европейский союз выразил возмущение запретом на использование флагов ЕС на месте проведения в Швеции конкурса песни "Евровидение". Зрителям, которые несли синие со звёздами полотища на субботний Гранд-финал, было велено оставить их перед входом на Мальмё-Арену, иначе их туда не пропускали. Европейская комиссия назвала это решение «совершенно прискорбным» и потребовала объяснений от Европейского вещательного союза.

В ответе организатора говорится, что политика этого года не включала «однозначный запрет» на использование флага ЕС, но правила стали «более строго соблюдаться» из-за «повышенной геополитической напряженности».

Здесь содержатся явные ссылки на войну между Израилем и Газой, акции протеста в Грузии и вторжение России в Украину.

Но пресс-секретарь ЕврокомиссииЭрик Мамер заявил, что такого рода оценки представители Европейского вещательного союза делать не должны.

Я не считаю, что их дело - принимать решения относительно флагов, которые могут быть показаны странами-участницами, из-за геополитического контекста. И я бы даже сказал, что когда геополитическая ситуация рассматривается как сложная, мы должны подтвердить нашу приверженность общим европейским ценностям. Это ценности свободы, ценности культурного разнообразия, ценности взаимопонимания между народами. Это такие же ценности, какие десятилетиями и очень талантливо продвигались конкурсом "Евровидение". Я думаю, что именно сейчас мы должны продемонстрировать эти ценности и проиллюстрировать их, в том числе, флагом Евросоюза.

Возмущение по поводу запрета европейского флага последовало за чередой скандалов, омрачивших в этом году конкурс. Они связаны, в частности, с выступлением участницы из Израиля, дисквалификацией представителя Нидерландов за инцидент за сценой с применением насилия, а также запрет на пронос палестинских флагов и плакатов политического содержания.