By Euronews

Сергей Шойгу больше не министр обороны России. Президент Владимир Путин назначил Шойгу на должность секретаря Совбеза РФ.

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Российский президент Владимир Путин назначил Сергея Шойгу на должность секретаря Совбеза России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Николай Патрушев от вышеназванного поста освобожден в "связи с переходом на другую работу". На какую именно не уточняется.

Ранее стало известно, что Шойгу, который был министром обороны РФ с 6 ноября 2012 года, покидает свой пост. Новым главой оборонного ведомства Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал решение Путина сменить главу минобороны на фоне продолжающейся войны в Украине.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: "Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности. Вот видимо поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова".

Официальный предсавитель Кремль также добавил, чтоназначение Белоусова "никоим образом не будет изменять нынешней системы координат" в "военной составляющей".

Вопрос о назначении Белоусова будет обсуждаться на заседании Совета Федерации 13-14 мая.