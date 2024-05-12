Небинарный победитель: Швейцария в третий раз выиграла Евровидение

By euronews

Швейцарский рэпер Nemo победил с песней The Code, в которой рассказал об опыте принятия собственной идентичности и небинарности. Украинский дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona занял третье место, израильская певица Эден Голан - пятое.

РЕКЛАМА

Швейцария в третий раз стала победителем Евровидения. После Лиз Ассиа в 1956 году и Селин Дион в 1988 победу своей стране принес рэпер Nemo, который выступил на конкурсе с песней The Code с рассказом об опыте принятия собственной идентичности и небинарности.

Nemo, считавшийся одним из главных претендентов на победу, набрал 591 очко и более чем на 40 баллов обошел другого фаворита Евровидения, хорватского рокера Baby Lasagna.

"Большое вам спасибо, - сказал победитель после оглашения результатов финала. - Я надеюсь, что этот конкурс будет и дальше жить в соответствии со своими принципами и продолжать выступать за мир и достоинство каждого человека".

На пресс-конференции Nemo, определяющий себя как небинарную персону, заявил, что с гордостью принял трофей для "людей, которые осмеливаются быть самими собой, и людей, которых нужно услышать и понять". "Нам нужно больше сострадания, нам нужно больше сочувствия", - добавил он.

Третье место на конкурсе занял украинский дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona.

Израильская певица Эден Голан была второй в голосовании зрителей, но с учетом голосов жюри стала пятой.

По итогам финала Голан сказала, что "очень гордится" пятым местом Израиля: "С самого начала у нас была одна цель – сделать так, чтобы сильный голос Израиля был услышан в мире, и я знаю, что мы достигли этой цели в значительной степени".

Конкурс в этом году был отмечен массовыми протестами против участия Израиля в Евровидении на фоне войны в секторе Газа. Однако организаторы отказались дисквалифицировать Голан, подчеркнув, что их конкурс - вне политики. На том же основании они отвергли первую песню израильской певицы - October Rain, указав, что и название, и текст являются слишком явной аллюзией на нападение ХАМАС на Израиль. В итоге Голан выступила на конкурсе с песней Hurracaine.

В течение нескольких недель, предшествовавших шоу, Голан в качестве мер предосторожности в основном находилась в своем гостиничном номере в Мальме, пропустив практически все мероприятия, связанные с конкурсом, за исключением выступлений и генеральных репетиций.

Галерея Евровидения:

Победитель Евровидения Nemo Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Выступление Baby Lasagna, занявшего второе место Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Украинская участница Jerry Heil во время финала Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.