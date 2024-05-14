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Во Франции во время транспортировки освободили заключенного, погибли трое охранников

Тюрьма, иллюстрационное фото
Тюрьма, иллюстрационное фото Авторское право Ted Shaffrey/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Ted Shaffrey/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By euronews
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Целью нападавших - было освобождение заключенного, которого перевозили из одной тюрьмы в другую. Сообщается, что нападавшие использовали огнестрельное оружие, трое охранников были убиты. Затем обе машины скрылись вместе с заключенным.

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Трое тюремных служащих были убиты в департаменте Эр, когда неизвестные на двух машинах атаковали их фургон на платной дороге. 

Целью нападавших - было освобождение заключенного, которого перевозили из одной тюрьмы в другую. Сообщается, что нападавшие использовали огнестрельное оружие, трое охранников были убиты. Затем обе машины скрылись вместе с заключенным. 

В свою очередь, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти написал в соцсети Х, что погибло двое офицеров, еще трое были ранены. 

Прокуратура сообщила имя сбежавшего преступника - Мохамед Амра, 1994 года рождения. На его счету уже несколько судимостей. 10 мая он был осужден за кражу со взломом. Кроме того он находился под следствием за похищение и незаконное лишение свободы человека, повлекшее смертельный исход.

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