Блинкен: "Военная помощь США Украине уже в пути"

By Euronews

"Американская военная помощь США Украине уже в пути и принесет реальную пользу", - заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Киев

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Президент Украины Владимир Зеленский сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что американская военная помощь и авиационная поддержка должны быть доставлены как можно быстрее. Блинкен прибыл в Киев во вторник утром, чтобы обсудить проблемы украинской обороны, поскольку российская армия пошла в новое наступление на северо-востоке страны.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Я хочу сегодня с вами поговорить о некоторых, как мне кажется, очень важных вопросах. Первое: решение по пакету было для нас решающим, очень важно получить его как можно быстрее. И второй момент: ПВО. У нас с этим большой дефицит. Нам сегодня нужны два "Пэтриота" для Харькова".

Визит состоялся менее чем через месяц после того, как конгресс США утвердил долгожданный пакет американской помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

"Мы знаем, что это трудное время, но мы также знаем, что в ближайшей перспективе помощь уже в пути. Часть ее уже прибыла. Еще больше ее будет поступать, и это будет иметь реальное значение для борьбы с российской агрессией на поле боя".

Рабочий обед Блинкена и его украинского коллеги Кулебы прошёл в "Ветерано Пицца" в центре Киева. Пиццерию со стеклянными столами, заполненными пустыми гильзами, открыл ветеран украинской армии. В ресторане работают другие ветераны, они также доставляют бесплатную пиццу в госпитали, где лечатся раненые на войне солдаты.

В Киеве Бликен встретился также с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём, с которым говорил о необходимости усилить ПВО в Украине - в частности, для защиты энергетических объектов. Другой темой встречи стал вопрос о конфискации российских активов.