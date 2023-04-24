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Португалия

650 тысяч окурков в центре Лиссабона в защиту климата

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Немецкий активист Андреа Ноэ на куче окурков в центре Лиссабона
Немецкий активист Андреа Ноэ на куче окурков в центре Лиссабона   -  Авторское право  PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP or licensors
 Euronews

Климатические активисты в Португалии собрали около 650 000 окурков и высыпали их в кучу в самом сердце Лиссабона. Таким образом они хотят привлечь внимание к этой часто игнорируемой форме загрязнения планеты.

"Основная проблема окурков в том, что они не поддаются биологическому разложению. О__ни содержат форму пластика и, что еще хуже, много токсинов, тяжелых металлов и химикатов", - объясняет участник акции Андреас Ноэ. По его словам, все эти вредные вещества вместе с дождями попадают сначала в сточные воды, а потом и в океан. 

Активисты призывают курильщиков выбрасывать окурки в урны, пепельницы — "куда угодно, только не на землю".

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