650 тысяч окурков в центре Лиссабона в защиту климата

Euronews

Климатические активисты в Португалии собрали около 650 000 окурков и высыпали их в кучу в самом сердце Лиссабона. Таким образом они хотят привлечь внимание к этой часто игнорируемой форме загрязнения планеты.

"Основная проблема окурков в том, что они не поддаются биологическому разложению. О__ни содержат форму пластика и, что еще хуже, много токсинов, тяжелых металлов и химикатов", - объясняет участник акции Андреас Ноэ. По его словам, все эти вредные вещества вместе с дождями попадают сначала в сточные воды, а потом и в океан.

Активисты призывают курильщиков выбрасывать окурки в урны, пепельницы — "куда угодно, только не на землю".