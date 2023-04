The Big One: 30 000 протестующих прибудут в Лондон, чего они хотят?

Euronews

Ожидается, что в эти выходные около 30 000 человек соберутся у здания парламента в Лондоне с требованием к правительству Великобритании немедленно прекратить все новые разработки ископаемого топлива.

В акции примут участие активисты движения Extinction Rebellion (XR) вместе с представителями 200 других организаций. С 21 по 24 апреля намечено проведение 117 мероприятий, а также выступления 90 докладчиков и исполнителей.

Прошло четыре года с тех пор, как участники протеста, организованного Extinction Rebellion, устроили многодневный транспортный коллапс в Лондоне, соорудив палаточный лагерь вокруг розовой лодки, установленной на перекрестке Оксфорд-серкус, в результате чего парламент Великобритании объявил чрезвычайную климатическую ситуацию.

Но, по словам главы отдела климата Greenpeace Великобритании Мела Эванса, британское правительство не в состоянии принять эффективные действия, необходимые для предотвращения полномасштабной климатической катастрофы.

И это несмотря на предупреждения мирового научного сообщества, прозвучавшие буквально на этой неделе: "Действуйте сейчас, иначе будет слишком поздно".

Опубликовав в прошлом месяце обобщающий доклад по последним данным по климату, ученые Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) предупредили, что углеродный бюджет для глобального потепления на 1,5 градуса Цельсия будет исчерпан к 2030 году, если мы продолжим выбрасывать вредные вещества в атмосферу с нынешней скоростью.

Чего требуют протестующие?

Активисты XR и 200 других организаций, включая Greenpeace и War on Want, требуют, чтобы правительство Великобритании немедленно прекратило поиск новых видов ископаемого топлива в рамках перехода к справедливым репарациям. Это должно происходить под руководством чрезвычайных собраний граждан, чтобы народ мог решать, как быстро и справедливо покончить с эрой ископаемого топлива.

Коалиция заявляет, что если министры правительства не отреагируют до конца акции протеста, XR и союзники "активизируют свои кампании и действия по всей стране, чтобы заставить их сделать это".

На пресс-конференции они заявили: "Мы будем предпринимать более радикальные действия, потому что часы тикают для каждого человека , живущего сегодня. Мы не собираемся спокойно стоять в стороне, пока время истекает, и мы все сталкиваемся со страданиями".

"Невозможно игнорировать": что будет происходить на Big One?

С тех пор, как несколько лет назад Extinction Rebellion ворвалась на мировую арену, ее активисты занялись самоанализом. В новогоднем заявлении под названием "Мы уходим" протестная группа, известная своей подрывной тактикой, объявила, что теперь приоритетом будут посещаемость, а не аресты, и отношения, а не блокпосты.

The Big One - первое крупное мероприятие после принятия этого решения. Оно пройдет у здания парламента в Вестминстере с 21 по 24 апреля и обещает быть семейным, доступным, гостеприимным, творческим и увлекательным.

Кто будет выступать на Big One?

Состав участников Big One - это смесь громких имен в климатическом движении и исполнителей из разных музыкальных направлений.

Среди выступающих - Кэролайн Лукас, бывший лидер Партии зеленых Великобритании, Крис Пэкхем, натуралист, писатель и телеведущий, и сэр Дэвид Кинг, глава Консультативной группы по вопросам климатического кризиса и бывший главный научный советник правительства Великобритании.

Среди подтвержденных исполнителей - фолк-певица Марта Тилстон, комик Марк Томас, психо-поп группа She Drew the Gun и Dan Spanner Big Band.

Актриса Эмма Томпсон на одной из акций протеста TOLGA AKMEN/AFP

Какие организации стоят за Big One?

Необычайно широкий альянс экологических НПО, профсоюзных активистов, борцов против расизма и климатических активистов совместно организует это мероприятие в следующем месяце.

Более 30 организаций указаны в списке сторонников - от групп протеста по отдельным вопросам, до более старых и масштабных НПО.

Euronews Green поговорил с представителями нескольких организаций о том, почему они поддерживают коллективный подход.

"Друзья Земли": Big One соответствует нашей деятельности

"В условиях, когда стоимость жизни и климатические кризисы нарастают, а действия правительства не соответствуют масштабам этих чрезвычайных ситуаций, мы считаем жизненно важным принять участие в этой демонстрации, объединяющей различные организации, представляющие движения в защиту окружающей среды, здоровья, жилья, рабочих и социальной справедливости", - говорит Дейв Тиммс, руководитель отдела политических вопросов организации "Друзья Земли".

По его словам, эта НПО имеет долгую историю поддержки ненасильственных, законных действий по защите сообществ и окружающей среды. Она имеет менее радикальную репутацию, чем XR или Greenpeace; ее официальная позиция, например, не одобряет "беспорядочное и бесцельное повреждение имущества".

Это не всегда делало "Друзей Земли" легким партнером для других активистских групп, члены которых готовы подвергнуться аресту. Но Big One они искренне поддерживают и готовы к сотрудничеству.

"Extinction Rebellion" ясно дает понять, что планирует мирный, безопасный и инклюзивный протест и поддерживает регулярные контакты с полицией, чтобы способствовать проведению мероприятия, - говорит Тиммс. - Сейчас также важно защищать и поддерживать право на мирный протест, поскольку оно все чаще оказывается под угрозой с разных сторон, включая использование запретов на проведение протестов и драконовское законодательство, такое как законопроект об общественном порядке".

Greenpeace: Мы победим как движение

"Совершенно очевидно, что только совместными усилиями гражданское общество сможет победить корыстные интересы, стремящиеся поставить прибыль выше людей и планеты, - говорит Мел Эванс, руководитель отдела климата Гринпис Великобритании. - Мы либо победим как движение, либо проиграем как отдельные организации. Именно поэтому The Big One обещает стать ключевым моментом в борьбе за климатическую справедливость, и именно поэтому мы принимаем в ней участие".

Fossil Free London: Момент, чтобы вспомнить о нашей силе и единстве

Смысл существования Fossil Free London заключается в том, чтобы сделать британскую столицу как можно более негостеприимной для индустрии ископаемого топлива. Это очень сильно мешает боссам нефтегазовой отрасли, например, погром на вечеринке бывшего генерального директора Shell Бена ван Бердена и прерывание речи главы BP Бернарда Луни в Лондоне в прошлом месяце.

Пресс-секретарь Робин Уэллс объясняет, почему так важна большая явка на Big One: "Климатический кризис легко игнорировать, потому что он непрерывен. Он постоянно находится на периферии нашего внимания - в погоде, когда мы просыпаемся утром, в ценах на продукты, которые мы покупаем в магазинах, и в новостях, которые мы смотрим, придя домой. Но есть моменты, которые привлекают наше внимание. Один из них - публикация страшных предупреждений от ученых, как во вчерашнем докладе МГЭИК. Другой - резкое повышение температуры сверх того, что мы когда-либо могли себе представить, и еще один момент - когда мы собираемся вместе и вспоминаем о нашей силе и единстве в формировании мира, который мы хотим видеть. Big One будет одним из таких моментов".

Как вы можете принять участие в Big One?

Согласно официальному подсчету Extinction Rebellion, на данный момент более 28 000 человек ответили утвердительно на призыв к участию в акции. Вся основная информация находится на веб-сайте группы, включая способы волонтерства и пожертвования.

Поддерживающие организации - в том числе профсоюз PCS, War on Want и Women of Colour Global Strike - также получат инструкции для своих членов. Или вы можете просто прийти в любой из четырех дней с 21 по 24 апреля.

"Если мы будем общаться друг с другом, мы сможем добиться изменений в обществе, которые будут гораздо больше, чем просто сортировка стекла от бумаги, - добавляет Уэллс. - Люди, которые ощущают масштабы кризиса, с которым мы сталкиваемся, и думают о том, что переработки отходов недостаточно, должны прийти на Big One и узнать, как они могут добиться значительных перемен".