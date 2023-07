Дайвером может стать каждый: туристам покажут сокровища морского дна

Сразу несколько европейских проектов посвящены исследованию и популяризации культурного наследия, находящегося на морском дне. Ученые ставят на оцифровку, надеясь заинтересовать общество уникальными экспонатами и привлечь внимание к охране морей.

Итальянские острова Тремити в Адриатическом море ежегодно принимают 100 тысяч туристов. Однако многие приезжающие не знают об одной из главных достопримечательностей архипелага - памятниках старины, расположенных прямо в прозрачной воде, окружающей острова.

Скрытая от глаз история

Группа исследователей под руководством Фабио Бруно из университета Калабрии отправляется в море для осмотра скрытых сокровищ. Бруно - координатор европейской проекта CREAMARE, цель которого - широкое знакомство общественности с подводным культурным наследием, а также забота о морях и океанах. "Не каждый может получить доступ к подводному культурному наследию, ведь чтобы увидеть его, нужно уйти на глубину, - признает Бруно. - Сегодня, чтобы донести это огромное наследие до широкой публики, важно использовать мультимедийные технологии, они позволят людям осмотреть эти места, понять их значение".

Программа "Океан" сопроводила команду CREAMARE во время посещения одного из самых примечательных затонувших кораблей Италии. Здесь рука об руку работают археологи, историки, IT- специалисты: все они полны решимости сделать подводный археологический объект доступным для широкой публики благодаря трехмерному моделированию с высокой детализацией.

Исследователи демонстрируют журналистам остов парохода "Ломбардо", cудна 19 века, на котором ходил легендарный Джузеппе Гарибальди. Оно сыграло важную роль в движении Рисорджименто и затонуло более 160 лет назад. Только в начале 2000-х годов итальянские археологи случайно обнаружили останки.

Дайвером станет каждый

Команда проекта проводит цифровизацию всей площадки. Сальваторе Медалья, археолог, поясняет: "Оцифровка и создание трехмерной модели затонувшего судна позволит людям, которые не могут физически спускаться под воду, пережить виртуальные погружения, аналогичные погружениям настоящих дайверов".

Исследователи используют метод фотограмметрии, чтобы сделать серию изображений с помощью относительно недорогой камеры, помещенной в подводный бокс. Эти снимки служат основой для создания подробной 3D-модели, обеспечивающей захватывающий и интерактивный опыт.

Цель - найти и отработать самые простые в использовании инструменты и методы, которые позволят подводным археологам создавать модели самостоятельно, без помощи компьютерных инженеров. Исследователи считают, что получающие распространение новые технологии помогут установить более тесную связь с подводными сокровищами, что в итоге позволит лучше сохранить их для будущих поколений.

"Наша цель — обеспечить разработку мультимедийных приложений, которые позволят широкой публике открыть для себя подводное культурное наследие и лучше понять экологические проблемы, влияющие на наши моря", - резюмирует Бруно.

Технологии в помощь музеям

Музеи также все чаще используют новые технологии для обогащения своих экспозиций. В Таранто, прибрежном городе на юге Италии, этим занимается Национальное управление подводного культурного наследия, возглавляемое выдающимся археологом Барбарой Давидде. Его новая коллекция коринфской керамики, датируемая 7 веком до нашей эры, была обнаружена на глубине 780 метров в Адриатике при строительстве газопровода. Бесценные объекты хранятся за защитным стеклом, но большой интерактивный экран с фотограмметрчиескими снимками позволяет посетителям рассмотреть сокровища со всех сторон.

"Гость может увеличить трехмерный рельеф объекта и увидеть детали, - показывает и рассказывает Давидде. - Он может, к примеру, понять технику изготовления предмета, увидеть биологические организмы, которые колонизировали экспонаты, когда они находились на дне".

Кроме того, на выставке представлен симулятор археологических раскопок. Давидде надевает очки виртуальной реальности и комментирует: "Я начинаю исследовать морское дно. Вот я нашла амфору и теперь могу отсканировать ее, нажав кнопку".

Археолог убеждена: "Когда вы проходите через процесс подводных исследований сами, пусть и виртуальном формате, вы получаете больше удовольствия от открытия и лучше запоминаете то, что видели и чему научились".

История и экотуризм

Подобные захватывающие впечатления, считают эксперты, могут способствовать развитию экотуризма, вдохновить людей на исследование морей. На Мальте, как и во многих прибрежных регионах, туристы сконцетрированы в больших отелях, на круизных лайнерах, в клубах... Многие зачастую не видят всей красоты нетронутых мест. Участники CORALLO, европейского проекта, возглавляемого послом Мальты по вопросам океанов, профессором Аланом Дейдуном, надеются расширить линейку турвпечатлений, открыв доступ посетителям к морскому биоразнообразию."Возможно, вы отправились в отпуск на Средиземное море только ради истории и культуры, но наши предложения побудят вас включить в свою программу занятие сноркелингом или путешествие на каяке" - убежденно говорит Дейден.

Проект делает ставку на сотрудничество с местными организациями, которые проводят морские мероприятия с уважением к окружающей среде и ищут наилучшие способы привлечь к ним внимание туристов. Артур Кинтано, соучредитель группы Get Out and KayakMalta, приветствует готовых к выходу в море людей так: "Вы здесь сегодня, чтобы помочь профессору Алану Дейдуну в его изучении того, как мы взаимодействуем с морем. Вы также здесь, потому что мы хотели побить новый рекорд по числу людей, идущих на каяках. Уверен, что нам это удалось!"

Get Out and Kayak - один из преданных партнеров европроекта. Почему? "Мы верим в экотуризм и устойчивый спорт, хотим, чтобы в море было как можно больше людей с минимальным или даже нулевым углеродным следом, - поясняет Кинтано. - Поэтому для нас важно научить общественность уважать море и заботиться о нем".

Таким образом, туристы из проблемы для окружающей среды становятся частью решения. И это вдохновляет профессора Алена Дейдуна. "Перестройка в экологическом сознании должна произойти как можно раньше, - уверен он. - Более половины побережья Средиземного моря уже заасфальтировано. Нам нужно изменить курс, чтобы попытаться спасти как можно больше нетронутых территорий, которые пока еще есть в нашем распоряжении".