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Португалия

Конференция ООН по океану: "Жизни поставлены на карту"

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 Euronews
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Участники Конференции по океану в Лиссабоне, 27 июня 2022 г.
Участники Конференции по океану в Лиссабоне, 27 июня 2022 г.   -   Авторское право  Armando Franca/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

"Жизни поставлены на карту" на фоне войны и изменения климата.

На Конференции ООН в Лиссабоне бывший госсекретарь США Джон Керри заявил о необходимости связать океаны с сокращением вредных выбросов и призвал к активным действиям.

Он обратился к мировым лидерам и общественности с такими словами:

Джон Керри, спецпосланник США по вопросам климата:
"Хотя действия России в Украине достойны осуждения, мы не можем позволить, чтобы это препятствовало нашей работе, которую мы делаем на этой неделе и которую мы должны продолжать выполнять. Процессы, протекающие в окружающая среде и климате, из-за вторжения не прекращаются".

Посыл, который разделяют и другие участники конференции, организованной ООН.

Эспен Барт Эйде, министр по вопросам климата и окружающей среды Норвегии:
"Открытое море находится под растущей угрозой из-за чрезмерного вылова рыбы, изменения климата и загрязнения. Вот почему мы должны как можно скорее заключить надёжный договор об управлении открытым морем, опираясь на данные научных исследований".

Во второй день Конференции ООН по океанам в португальской столице обсуждались вопросы устойчивой экономики и сохранения морских экосистем.

Серджио Феррейра де Алмейда, корреспондент Euronews:
"Очевидно, достичь соглашения на глобальном уровне будет очень сложно. Представители разных стран, присутствующие здесь, на Конференции, призывают правительства начать принимать срочные меры по спасению океанов".