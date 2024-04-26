By Euronews

США и еще 17 стран призвали ХАМАС освободить заложников."Американское давление на нас не повлияет", - отреагировали в группировке.

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Соединенные Штаты и еще 17 стран, в том числе Франция и Великобритания, призвали ХАМАС освободить заложников. В заявлении говорится, что сделка приведет к немедленному и длительному прекращению огня и увеличению объемов гуманитарной помощи.

"Американское давление на нас не повлияет", - отреагировали в ХАМАС, отметив, что пленники будут освобождены только в том случае, если война закончится".

Ранее высокопоставленный представитель группировки Халил аль-Хайя в интервью агентству Associated Press сообщил, что боевики готовы сложить оружие и согласиться на перемирие с Израилем, если тот пойдет на создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. Однако Израиль выступает против этого.

Тем временем в секторе Газа палестинские спасатели и парамедики выразили готовность помочь в независимом международном расследовании появления массовых захоронений, обнаруженных недавно возле крупных больниц. Утверждается, что на данный момент найдено порядка четырехсот тел.

Многие люди посещают места эксгумации в надежде обнаружить пропавших без вести родственников. Ранее на этой неделе ООН призвала к четкому, прозрачному и заслуживающему доверия расследованию.