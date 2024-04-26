Каталония готовится к досрочным парламентским выборам

By Euronews

На роль президента Женералитета вновь претендует Карлес Пучдемон.

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В Каталонии стартовала избирательная кампания: 12 мая жители этого испанского региона придут на участки, чтобы избрать новый состав парламента. Президент Женералитета Каталонии Пере Арагонес назначил досрочные выборы после того, как парламент отклонил предложенный региональным правительством проект бюджета.

Аналитики ожидают, что победу одержит Социалистическая партия Каталонии (тесный союзник правящей на национальном уровне Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса), которую возглавляет бывший министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья. Она вряд ли получит абсолютное большинство мандатов, но, вероятно, её депутаты смогут занять больше чем нынешние 33 из 135 кресел.

Социалисты победили и на прошлых выборах в 2021 году — правда, не получив абсолютное большинство, так что Левые республиканцы Каталонии во главе с Пере Арагонесом смогли остаться у власти. Они вновь будут бороться за кресла с право-центристской партией "Вместе за Каталонию" возвращающегося на каталонскую политическую сцену Карлеса Пучдемона. В отличие от социалистов оба движения выступают за независимость региона.

Интриги каталонским выборам добавляет разразившийся в Мадриде скандал: супругу премьер-министра Испании Педро Санчеса обвинили в коррупции и злоупотреблении своим положением, после чего глава правительства отменил все публичные мероприятия до 29 апреля, чтобы "взять паузу и подумать", останется ли он на посту.