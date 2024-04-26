Испания: уйдет ли в отставку премьер-министр Педро Санчес?

By Euronews

Глава испанского правительства Педро Санчес может уйти в отставку из-за коррупционного скандала, разразившегося вокруг его супруги. Санчес отменил публичные мероприятия и взял паузу на раздумье.

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Испания переживает период неопределенности из-за возможной отставки премьер-министра Педро Санчеса после открытия дела против его жены Бегоньи Гомес. Ее обвиняют в коррупции и использовании своего положения для лоббирования частных интересов. Иск подала связанная с ультраправыми политиками антикоррупционная группа "Чистые руки".

Двадцать девятого апреля Санчес обещал объявить, покинет ли он кресло премьера. По его словам, сложившаяся ситуация — происки оппозиции, которая пытается захватить власть. В свою очередь оппозиция же требует объяснений.

Куку Гамарра, генсекретарь Народной партии:"Глава правительства должен срочно выступить и дать аргументированное объяснение скандалу, возникшему вокруг его партии, его правительства и его жены".

Испанцы по-разному относятся к происходящему:

"Этот фарс нас будет развлекать в течение пяти дней, а затем комедия продолжится".

"Мне очень жаль, что он может уйти в отставку по той простой причине, что они просто преследуют его".

"Что же, надеюсь, он уйдет. Он причиняет много вреда Испании".

"Я не думаю, что все это правильно, если его жена не замешана в неприятностях. Они устроили человеку настоящий разнос. Это было видно по его лицу".

Скандал вокруг испанского премьер-министра разразился в преддверии выборов в Каталонии и на фоне избирательной кампании на выборах в Европарламент. Оказавшись под давлением, Санчес призвал испанцев избавиться от политической поляризации и напряженности.

Луис Арройо, аналитик:"Санчес устанавливает или пытается установить новые рамки в диалоге в самом начале двух избирательных кампаний: избирательной кампании в Каталонии, и в следующем месяце - избирательной кампании на выборах в Европарламент. Очевидно, здесь есть своя стратегия. Она не противоречит искренности его слов, но стратегия есть. Ее рамки не сводятся к вопросу об амнистии - "да" или "нет", и вопросу о независимости Каталонии - "да" или "нет". Рамки гораздо шире. Речь идет о выборе между институционализмом и уважением и откровенной ложью ультраправых".

Ряд наблюдателей считают, что Санчес не намерен уходить в отставку, а взятой паузой на раздумье решил "подстегнуть" рейтинги своей партии в предверии выборов в Каталонии. Так, или иначе, именно Санчес сейчас должен принять решение о своей дальнейшей политической судьбе.