English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

Климат

Германия, Италия, Франция: где в Европе самый высокий риск наводнений?

Дома разрушены в результате наводнения на реке Ар в Шульде, Германия, 2021 год.
Дома разрушены в результате наводнения на реке Ар в Шульде, Германия, 2021 год.   -  Авторское право  AP Photo/Michael Probst
 Euronews Green

Исследователи определили европейские страны, наиболее подверженные риску изменения климата. Так, по данным Cross Dependency Initiative (XDI), независимой компании по анализу климатических рисков, в число наиболее уязвимых городов Европы входят Милан, Венеция, Антверпен, Ганновер и Лилль.

В рейтинге "Валовой внутренний климатический риск" (GDCR) ученые рассчитали реальный климатический риск для урбанизированной среды более чем 2 600 территорий по всему миру к 2050 году.

Азия доминирует в списке областей с наибольшим общим или "совокупным" уровнем угрозы для зданий: более половины (114) из 200 крупнейших областей находятся в этом регионе.

Однако растущие угрозы от наводнений, повышения уровня моря и пожаров делают уязвимыми и ряд европейских регионов.

Где Европа наиболее уязвима к климатическим рискам?

Несколько европейских провинций вошли в топ-100 GDCR по совокупному коэффициенту ущерба, где потери от нанесенного экстремальной погодой ущерба рассматриваются как часть от стоимости ремонта.

Наибольший ущерб, согласно модели, мог бы быть нанесен в северной Германии, северной Италии и северной Франции. Список возглавляет немецкая Нижняя Саксония, где находится город Ганновер. За ним следует Фландрия в Бельгии, где расположены Антверпен и Брюгге. Краснодар на юге России занимает третье место, а регион Венето в Италии, где находится Венеция, — четвертое.

Francois Mori/AP
Летом 2016 года жители эвакуировались из Немура, расположенного в 80 км к югу от Парижа, из-за наводненияFrancois Mori/AP

В 2019 году наводнения в Венето нанесли ущерб на сумму более 1 млрд евро. Его культовую столицу также подстерегают новые опасности, связанные с засухой: после нескольких недель сухой зимней погоды некоторые каналы стали слишком мелкими для прохода гондол.

Ломбардия в Италии и О-де-Франс во Франции, где расположены Лилль и Кале, также вошли в десятку самых подверженных риску регионов Европы из-за опасности наводнений и затопления берегов.

Итальянская Эмилия-Романья, где расположены Болонья и Парма, и Бавария в Германии, где находятся города Мюнхен и Нюрнберг, не сильно отстали от них.

Какие места в Великобритании наиболее уязвимы для климата?

Большой Лондон и Линкольншир в Великобритании входят в 10% государств и регионов, которым угрожают экстремальные погодные условия, обусловленные климатом.

В исследовании также рассматривается вопрос о том, какие районы подвергаются наибольшему риску климатического ущерба. По этому показателю особенно тревожное будущее ожидает некоторые районы Шотландии. Ожидается, что за период с 1990 по 2050 год риск удвоится для половины всех шотландских графств. В Инвернессе, по данным XDI, угроза возрастет в три раза — и это самый большой рост, прогнозируемый во всей Европе.

Где угроза изменения климата наиболее высока в глобальном масштабе?

Тем не менее в глобальном масштабе угроза в Европе не самая высокая. Согласно первоначальному анализу XDI, 80% из 50 наиболее подверженных риску государств и провинций в 2050 году находятся в Китае, Индии или США. В топ-50 также входят Бразилия, Пакистан и Индонезия. 

"С точки зрения общего масштаба риска и с точки зрения эскалации риска, Азия может потерять больше всех при усилении экстремальных погодных условий, вызванных изменением климата, и больше всех выиграть, если предотвратит ухудшение климата и увеличит инвестиции в это", — говорит генеральный директор XDI Роан Хэмден.

Густонаселенные азиатские города Пекин, Джакарта, Хошимин, Тайвань и Мумбаи входят в сотню городов, наиболее подверженных риску климатического ущерба, и все они являются экономически важными.

Что делать с этими выводами?

Хэмден назвал результаты компании "самым подробным глобальным анализом реального климатического риска на сегодняшний день", добавив: "Теперь — впервые — финансовая индустрия может напрямую сравнивать Мумбаи, Нью-Йорк и Берлин, используя методологию like-for-like.

Валовой внутренний климатический риск XDI призван помочь финансовой индустрии оценить и сравнить реальный климатический риск в разных странах.

"Для компаний, правительств и инвесторов крайне важно понимать финансовые и экономические последствия реального климатического риска и учитывать его при принятии решений до того, как затраты выйдут за пределы финансовых критических точек", — говорит Хамден.

Но рейтинг также служит каталогом надвигающегося разрушения климата, если худшие сценарии глобального потепления не будут предотвращены с помощью финансирования и сотрудничества со стороны правительств и корпораций.