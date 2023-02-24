Германия, Италия, Франция: где в Европе самый высокий риск наводнений?

Исследователи определили европейские страны, наиболее подверженные риску изменения климата. Так, по данным Cross Dependency Initiative (XDI), независимой компании по анализу климатических рисков, в число наиболее уязвимых городов Европы входят Милан, Венеция, Антверпен, Ганновер и Лилль.

В рейтинге "Валовой внутренний климатический риск" (GDCR) ученые рассчитали реальный климатический риск для урбанизированной среды более чем 2 600 территорий по всему миру к 2050 году.

Азия доминирует в списке областей с наибольшим общим или "совокупным" уровнем угрозы для зданий: более половины (114) из 200 крупнейших областей находятся в этом регионе.

Однако растущие угрозы от наводнений, повышения уровня моря и пожаров делают уязвимыми и ряд европейских регионов.

Где Европа наиболее уязвима к климатическим рискам?

Несколько европейских провинций вошли в топ-100 GDCR по совокупному коэффициенту ущерба, где потери от нанесенного экстремальной погодой ущерба рассматриваются как часть от стоимости ремонта.

Наибольший ущерб, согласно модели, мог бы быть нанесен в северной Германии, северной Италии и северной Франции. Список возглавляет немецкая Нижняя Саксония, где находится город Ганновер. За ним следует Фландрия в Бельгии, где расположены Антверпен и Брюгге. Краснодар на юге России занимает третье место, а регион Венето в Италии, где находится Венеция, — четвертое.

Летом 2016 года жители эвакуировались из Немура, расположенного в 80 км к югу от Парижа, из-за наводнения Francois Mori/AP

В 2019 году наводнения в Венето нанесли ущерб на сумму более 1 млрд евро. Его культовую столицу также подстерегают новые опасности, связанные с засухой: после нескольких недель сухой зимней погоды некоторые каналы стали слишком мелкими для прохода гондол.

Ломбардия в Италии и О-де-Франс во Франции, где расположены Лилль и Кале, также вошли в десятку самых подверженных риску регионов Европы из-за опасности наводнений и затопления берегов.

Итальянская Эмилия-Романья, где расположены Болонья и Парма, и Бавария в Германии, где находятся города Мюнхен и Нюрнберг, не сильно отстали от них.

Какие места в Великобритании наиболее уязвимы для климата?

Большой Лондон и Линкольншир в Великобритании входят в 10% государств и регионов, которым угрожают экстремальные погодные условия, обусловленные климатом.

В исследовании также рассматривается вопрос о том, какие районы подвергаются наибольшему риску климатического ущерба. По этому показателю особенно тревожное будущее ожидает некоторые районы Шотландии. Ожидается, что за период с 1990 по 2050 год риск удвоится для половины всех шотландских графств. В Инвернессе, по данным XDI, угроза возрастет в три раза — и это самый большой рост, прогнозируемый во всей Европе.

Где угроза изменения климата наиболее высока в глобальном масштабе?

Тем не менее в глобальном масштабе угроза в Европе не самая высокая. Согласно первоначальному анализу XDI, 80% из 50 наиболее подверженных риску государств и провинций в 2050 году находятся в Китае, Индии или США. В топ-50 также входят Бразилия, Пакистан и Индонезия.

"С точки зрения общего масштаба риска и с точки зрения эскалации риска, Азия может потерять больше всех при усилении экстремальных погодных условий, вызванных изменением климата, и больше всех выиграть, если предотвратит ухудшение климата и увеличит инвестиции в это", — говорит генеральный директор XDI Роан Хэмден.

Густонаселенные азиатские города Пекин, Джакарта, Хошимин, Тайвань и Мумбаи входят в сотню городов, наиболее подверженных риску климатического ущерба, и все они являются экономически важными.

Что делать с этими выводами?

Хэмден назвал результаты компании "самым подробным глобальным анализом реального климатического риска на сегодняшний день", добавив: "Теперь — впервые — финансовая индустрия может напрямую сравнивать Мумбаи, Нью-Йорк и Берлин, используя методологию like-for-like.

Валовой внутренний климатический риск XDI призван помочь финансовой индустрии оценить и сравнить реальный климатический риск в разных странах.

"Для компаний, правительств и инвесторов крайне важно понимать финансовые и экономические последствия реального климатического риска и учитывать его при принятии решений до того, как затраты выйдут за пределы финансовых критических точек", — говорит Хамден.

Но рейтинг также служит каталогом надвигающегося разрушения климата, если худшие сценарии глобального потепления не будут предотвращены с помощью финансирования и сотрудничества со стороны правительств и корпораций.