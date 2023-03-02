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мир

Европе угрожает водный кризис

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 Euronews
Пересохшая река Тер в Каталонии
Пересохшая река Тер в Каталонии   -  Авторское право  Emilio Morenatti/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Каталония на севере Испании введет новые ограничения на потребление воды для почти 6 миллионов человек из-за засухи, которая длится уже более двух лет.

Меры затронут 224 муниципалитета, включая Барселону и Жирону.

Водная система Тер-Льобрегат, которая питает большую часть испанского региона, загружена только на 27% — 25 месяцев здесь практически не было осадков.

Частные садовые участки и общественные места больше не будут поливаться, а сельскохозяйственные предприятия должны будут сократить использование воды на 40%.

Но не только Испания сталкивается с засухой, Италия, Франция и другие страны Западной Европы уже второй год страдают от недостатка дождей и снега.

Младший министр экологии Франции Беранжер Куйяр предупреждает: необходимо принять меры, иначе назревает водный кризис.

Беранжер Куйяр, младший министр экологии Франции:

— Я, конечно, думаю об использовании серой воды и повторном использовании очищенных сточных вод, которых в нашей стране слишком мало. По сравнению с соседними странами мы действительно отстаем. Также нам необходимо иметь общий план, чтобы обеспечить модернизацию труб, потому что в нашей стране много утечек: около 30% утечек в метрополии, а с заморскими территориями может быть до 70% утечек. Вот почему мы должны действовать.

Франция, Германия и Италия в срочном порядке разрабатывают "водные планы", главная цель которых — рациональное использование водных ресурсов.