Европе угрожает водный кризис

Европе угрожает водный кризисКомментарии
Каталония на севере Испании введет новые ограничения на потребление воды для почти 6 миллионов человек из-за засухи, которая длится уже более двух лет.
Меры затронут 224 муниципалитета, включая Барселону и Жирону.
Водная система Тер-Льобрегат, которая питает большую часть испанского региона, загружена только на 27% — 25 месяцев здесь практически не было осадков.
Частные садовые участки и общественные места больше не будут поливаться, а сельскохозяйственные предприятия должны будут сократить использование воды на 40%.
Но не только Испания сталкивается с засухой, Италия, Франция и другие страны Западной Европы уже второй год страдают от недостатка дождей и снега.
Младший министр экологии Франции Беранжер Куйяр предупреждает: необходимо принять меры, иначе назревает водный кризис.
Беранжер Куйяр, младший министр экологии Франции:
— Я, конечно, думаю об использовании серой воды и повторном использовании очищенных сточных вод, которых в нашей стране слишком мало. По сравнению с соседними странами мы действительно отстаем. Также нам необходимо иметь общий план, чтобы обеспечить модернизацию труб, потому что в нашей стране много утечек: около 30% утечек в метрополии, а с заморскими территориями может быть до 70% утечек. Вот почему мы должны действовать.
Франция, Германия и Италия в срочном порядке разрабатывают "водные планы", главная цель которых — рациональное использование водных ресурсов.