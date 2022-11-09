COP27: инвестиции в Африку

В среду программа международного климатического саммита COP27, проходящего под эгидой ООН в Шарм-эш-Шейхе, была посвящена Африке.

По оценкам неправительственных организаций, из-за последствий глобального изменения климата от 17 до 40 миллионов жителей континента могут быть вынуждены покинуть свои дома, объемы урожая основных культур и рыболовства могут сократиться на 40%.

Директор отделения WWF в Мозамбике Солани Мхландо говорит: "В Мозамбике 60% населения живет на береговой линии. Каждый год у нас происходят ураганы, они становятся все интенсивнее. Населенные пункты, пострадавшие от циклона "Идай" в 2019 году, до сих пор пытаются справиться с последствиями".

По данным исследования Международной финансовой корпорации, в ближайшие годы объем инвестиций в Африке будет расти, особенно в проекты связанные с водоснабжением, защитой береговой линии и борьбой с глобальным потеплением.

Управляющий директор IFC Махтар Диоп говорит: "В течение последующих 20 лет для адаптации в Африке потребуется около 100 млрд долларов инвестиций. Это необходимый потенциал, это поможет решить целый ряд проблем. Ежегодные инвестиции объемом пять млрд долларов помогут изменить ситуацию".

В рамках работы саммита коалиция из 100 организаций Climate TRACE опубликовала доклад, основанный на данных из открытых источников, согласно которому 14 самых загрязняющих атмосферу объектов на планете — это нефтегазовые месторождения и связанные с ними предприятия. Персмкий бассейн в США занимает первое место в этом списке.