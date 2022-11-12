Протесты против климатической несправедливости на африканском континенте прошли на фоне конференции COP27 ООН в египетском курорте Шарм-эль-Шейх. "Мы не можем принять здесь какое-либо решение без возмещения убытков и ущерба, без учета проблем коренных народов", — заявил активист-эколог и географ ихз Чада Хинду Умару Ибрагим.

Тем временем проблемы с инвалидными колясками, нехватка питьевой воды, бутерброды по 15 долларов и взвинчивание цен на отели в связи с проходящим климатическим саммитом ООН COP27 вызвали гнев и вынудили принимающую страну Египет перейти в режим ликвидации последствий. Об этом заявили участники двухнедельной встречи.

Организация климатической конференции ООН, которая ежегодно собирает до 35 000 человек из 195 стран, является логистической задачей мирового уровня, и ветераны почти 30-летнего процесса привыкли к незначительным неудобствам. Но масштабное мероприятие этого года на курорте Шарм-эль-Шейх на Красном море столкнулось с проблемами, самая основная из которых, по словам участников, связана с удобством доступа. Пратима Гурунг, которая работает с группой защиты прав инвалидов, сказала, что она и Кришна Гахатрадж из Фонда защиты прав инвалидов, который пользуется инвалидной коляской, несколько раз оставались посреди дороги в ожидании маршрутных автобусов. По словам Гурунг, организаторы не проинструктировали водителей насчёт того, как размещать людей с ограниченными возможностями. Пратима Гурунг руководит Национальной ассоциацией женщин-инвалидов из числа коренных народов Непала.

Хотя пандусов много, участники с ограниченными физическими возможностями говорят, что они не стандартные, и что им было особенно трудно ориентироваться на климатическом саммите ООН.

"Как человеку с ограниченными возможностями, COP по своей сути недоступен для меня", — сказал Джейсон Боберг из SustainedAbility, который участвовал в последних пяти саммитах, организованных Рамочной конвенцией ООН об изменении климата или РКИК ООН. Мероприятие этого года он с сарказмом назвал "Рамочной конвенцией ООН о бетонных бордюрах".

На прошлогодней встрече в Глазго также были проблемы с доступностью: министр энергетики Израиля изначально не могла въехать в зал в инвалидной коляске.