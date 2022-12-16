Саммит США-Африка: операция "Соблазнение"Комментарии
Америка возвращается на африканский континент в контексте стратегического соперничества с Китаем и Россией: в ходе трёхдневного саммита в Вашингтоне, куда съехались 49 глав государств*, Джо Байден стремился заверить африканцев в намерениях его администрации строить "большое партнёрство" и вкладывать деньги, а также пытался развеять опасения, что это может вылиться в политическую зависимость от Белого дома.
Американский лидер также выступил за предоставлении Африканскому союзу постоянного кресла в Совбезе ООН и пригласил организацию в "Большую двадцатку".
"Я анонсирую выделение дополнительных 2 миллиардов долларов на гуманитарную помощь в условиях острого продовольственного кризиса в Африке. Благодаря этим средствам, детям и средствам не придётся ложиться спать голодными", – заявил политик.
Джо Байден также пообещал посетить страны Африки к югу от Сахары, что станет первой поездкой американского президента на континент после Барака Обамы, побывавшего в Кении и Эфиопии 7 лет назад.
*по подсчётам Radio France, не были приглашены только Буркина-Фасо, Мали, Гвинея, Судан, чьё членство в Африканском Союзе было приостановлено, а также Эритрея, с которой у США нет дипломатических отношений.