Париж: "Действия Италии необъяснимы"

Четыре мигранта из числа находившихся на борту судна Ocean Viking, эвакуированы вертолётом французских ВВС в больницу города Бастия на Корсике. Ранее власти Франции согласились принять у себя корабль неправительственной организации и 230 мигрантов, спасённых командой. "Викинг" должен направится в Тулон. В Париже осудили отказ Италии принять нелегалов у себя.

Жеральд Дарменен, глава МВД Франции:

"Каждый лишний час в море увеличивает риск для жизни некоторых пассажиров. Новые власти Италии пошли на необъяснимый шаг, несколько дней не отвечая на многочисленные просьбы о помощи со стороны этого судна, даже несмотря нато, что оно вне всяких сомнений находилось именно в итальянской зоне ответственности".

Организация SOS Mediterranée, которой принадлежит Ocean Viking, сообщила, что встретила новость об отправке в Тулон "со смесью облегчения и гнева".

Правительство Италии под руководством Джорджи Мелони обещало занимать жёсткую позицию по отношению к нелегалам и неправительственным организациям, спасающим их в Средиземном море. Ранее Мелони предложила отправлять спасённых в те страны, под чьим флагом ходит спасшее их судно.