Почему повышается уровень моря?

Изменение климата означает, что уровень моря повышается во всем мире, и независимо от того, что будет решено на саммите COP26, он будет продолжать повышаться и в будущем. Почему?

В настоящее время существуют две основные причины повышения уровня моря. 50% связано с тем, что вода становится теплее, поэтому ее объем увеличивается. 42% вызвано таянием ледников и ледяных щитов в таких местах, как Альпы, Гренландия и Антарктида. 8% приходится на изменения в хранении воды на суше. (Источник: IPCC AR6)

В глобальном масштабе уровень моря сейчас повышается в среднем на 4,4 миллиметра в год, и этот темп ускоряется. В краткосрочной перспективе большую тревогу вызывает то, как повышение уровня моря усилит экстремальные погодные условия, которые становятся все более частыми из-за изменения климата. Послушаем Арне Арнса, профессора береговой инженерии Университета Ростока:

"Мы должны предположить, что уровень моря резко повысится, и, соответственно, штормовые нагоны также будут накапливаться выше. В то же время, за последние несколько десятилетий мы наблюдаем массовое увеличение количества сильных дождей. Мы также должны предположить, что эти явления будут продолжать увеличиваться до конца столетия. Затем произойдет наложение наводнений, событий с моря и с внутренней территории, и тогда катастрофа неизбежна".

В долгосрочной перспективе существует еще одна ползучая неизбежность, которую нам всем очень трудно представить. Это то, что уровень моря будет повышаться в течение столетий, так как океанической системе потребуется много времени, чтобы приспособиться к нашей более теплой планете.

Так что даже если нам удастся ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия, мы все равно увидим, что уровень моря поднимется на три метра в течение следующих 2000 лет.