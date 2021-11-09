Речь о климате — по колено в воде: Тувалу бьёт тревогу

Речь о климате — по колено в воде: Тувалу бьёт тревогуКомментарии
Официальная речь на фоне флагов. Что может быть необычного в выступлении министра иностранных дел Тувалу на саммите COP26?
"Мы не можем просто ждать речей, когда море поднимается вокруг нас", - эти слова Саймон Кофе произносит по колено в воде.
Таким образом это небольшое островное государство в Полинезии хочет привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Повышение уровня моря грозит Тувалу исчезновением в ближайшие десятилетия.
Таяние ледников в самых холодных частях планеты имеет потенциально разрушительные последствия для миллионов людей, живущих на низколежащих островах, как Тувалу, или в прибрежных районах. И это таяние не замедляется, а только ускоряется.
В Тувалу проживает около 12 000 человек.
Повышение уровня моря в результате изменения климата угрожает выживанию некоторых островных государств в Тихом и других мировых океанах.
Экологическая неправительственная организация Greenpeace призвала признать понятие "климатического беженца" в связи с ростом миграций, вызванных глобальным потеплением.