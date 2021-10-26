Как остановить исчезновение кораллов?

Коралловые рифы — сокровище океана

Бонэр, нидерландский остров в Карибском море, славится своими необычайно богатыми коралловыми рифами. Кораллы — это настоящее сокровище океана. Хотя они покрывают совсем небольшую часть площади моря, в них проживает практически четверть всех морских видов животных и растений. Коралловые рифы обеспечивают доходом и пропитанием сотни тысяч человек, поглощают углекислый газ и защищают побережье от ударов шторма.

Власти острова объявили все свои прибрежные воды национальным парком еще в 1979 г. Деятельность человека здесь строго регулируется. За соблюдением правил следят егеря.

“Всё здесь, от максимального уровня прилива и на 60 метров вглубь моря, относится к национальному парку, — объясняет биолог Роксанна-Лиана Франсисика. — Это один из самых охраняемых коралловых рифов в Карибском бассейне. Где бы вы ни находились в воде, вам гарантировано великолепное биоразнообразие”.

Егеря проверяют температуру воды на разных глубинах. Повышение температуры может привести к обесцвечиванию, к побелению кораллов, а иногда и к их гибели. Кораллам наносят вред сточные воды и крем от загара. Избыточная ловля рыбы может привести к размножению водорослей и червей. Поэтому биологи постоянно отслеживают появление признаков нездоровья кораллов.

“Люди так или иначе наблюдают за этими кораллами уже 40 лет, — рассказывает Роксанна-Лиана Франсисика. — Даже если наши рифы в довольно хорошей форме, мы уже потеряли половину рифов, если заглянуть на глубину в 5-10 метров. В прошлом году произошло масштабное обесцвечивание. К счастью, большинство кораллов восстановились”.

Исчезновение кораллов

Здоровье кораллов тесно связано с наземной экосистемой острова — с его болотами, манграми и местами обитания птиц. За последнее десятилетие население острова выросло вдвое, из-за чего увеличилось количество отходов. Из-за вырубки лесов большая часть мусора в конце концов попадает в море. С такими же проблемами кораллы сталкиваются и в мировом масштабе.

Недавнее исследование показало, что за последнее десятилетие наша планета потеряла 14% коралловых рифов. Если сокращение продолжится теми же темпами, кораллы могу совершенно исчезнуть. Что будет иметь катастрофические последствия для морской живности и экономик прибрежных стран.

Каждый год карибские рифы приносят туристическому сектору доходы на сотни миллионов евро. Круглый год на Bonaire, который называют “раем для ныряльщиков”, приезжают аквалангисты и пловцы с дыхательной трубкой самого разного уровня подготовки.

Некоторые клубы дайверов сотрудничают с фондом Reef Renewal Bonaire, небольшой некоммерческой организацией, созданной итальянской исследовательницей морской экологии Франческой Вирдис. 10 лет назад она основала этот фонд для спасения исчезающих рифов.

Всего лишь несколько десятилетий назад на этом месте, покрытом мертвыми кораллами, процветал риф.

"К сожалению, коралловые рифы умирают по всему миру, — говорит Франческа. — И хотя на Бонэре мы можем похвастаться одним из лучших карибских рифов, и он уже не тот, что раньше".

Плантации кораллов

Один из способов дать рифам шанс на выживание — выращивать их искусственно. Около 15 тысячи кораллов разных видов выращивают здесь на подводных плантациях. Их размножают вегетативным способом, отделяя фрагмент от материнского организма.

В фонде работают только два постоянных сотрудника. Остальную работу выполняют многочисленные волонтёры. Эта некоммерческая организация зависит от пожертвований частных лиц. Некоторые её проекты получают государственное финансирование, в том числе от Европейского союза.

По словам Эрнста Нуайона, специалиста по восстановлению кораллов, в этом году были посажены более семи с половиной тысяч кораллов в 10 местах. Кораллы на всех наших плантациях принадлежат к одному и тому же генотипу. Таким образом, когда они разрастутся, они сольются в единое целое.

Но генетическое единство делает риф уязвимым к одной и той же потенциальной угрозе. Устранить её можно, используя половое размножение кораллов вместо почкования. Таким образом родятся новые особи со своим собственным генетическим кодом. А чем больше генетического разнообразия на рифе, тем он устойчивее.

Полипы выпускают в воду свои половые клетки. Это называется нерестом кораллов. Ученые собирают эти клетки и оплодотворяют их в лабораторных условиях. В результате появляются личинки-планулы, которые потом помещают на звездообразные керамические сосуды, плавающие в море.

Кляйн-Бонэр — это охраняемый островок у западного побережья острова. Мы отправились на него, чтобы увидеть огромный риф, состоящий из оленерогих кораллов. Это одна из плантаций фонда. Её площадь — 2000 кв. м.

Помощь волонтёров

Сотрудники организации говорят, что свою роль в деле спасения кораллов может сыграть каждый: от использования безвредных солнечных кремов до записывания в волонтёры. Местные и иностранные аквалангисты могут пройти двухдневные курсы, чтобы познакомится с разведением кораллов.

“В общей сложности 2500 ныряльщиков получили аттестаты нашего фонда, — говорит инструктор по нырянию Гильермо Алкорта. — Сейчас почти 80% клубов дайвинга сотрудничают с нами и с очень большим энтузиазмом”.

Работа энтузиастов может помочь спасти местные рифы. Но долгосрочное выживание кораллов на нашей планете зависит от нашей способности остановить в ближайшие десятилетия глобальное потепление и устранить другие угрозы для морской флоры и фауны.